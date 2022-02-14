Беленюк: В украинской армии уверен на 100%

С каждым днем появляются все больше информации о вторжении российских войск в Украину. Олимпийский чемпион в Токио-2020 Жан Беленюк получает немало вопросов от обеспокоенных фанатов.

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Борец дал четкий ответ на своей странице в фейсбуке. Беленюк заявил, что не собирается покидать столицу Украины и уверен в силе украинской армии.

Мне сегодня весь день пишут такие вопросы: "Будет война?", "Собрал тревожный чемоданчик?", "Куда собираешься ехать в случае чего?". Поскольку многим кажется, что "мне там виднее"... Отвечаю – я в Киеве! Ехать никуда не собираюсь! Вещи постирал, развесил, пока сохнут, ничего не собирал! Завтра по плану рабочий день, соответственно – буду работать! Даром ясновидения не обладаю, поэтому предсказывать будущее не берусь! А вот в украинской армии уверен на 100%,

– говорится в посте.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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