Беленюк: В українській армії впевнений на 100%

З кожним днем з'являються все більше інформації про вторгнення російських військ в Україну. Олімпійський чемпіон у Токіо-2020 Жан Беленюк отримує чимало запитань від стурбованих фанатів.

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Борець дав чітку відповідь на своїй сторінці у фейсбуці. Беленюк запевнив, що не збирається покидати столицю України та впевнений у силі української армії.

Мені сьогодні весь день пишуть такі питання: "Буде війна?", "Зібрав тривожну валізку?", "Куди збираєшся їхати в разі чого?". Оскільки багатьом здається, що "мені там видніше"... Відповідаю – я у Києві! Їхати нікуди не збираюся! Речі виправ, розвісив, поки сохнуть, нічого не збирав! Завтра за планом робочий день, відповідно – буду працювати! Задарма ясновидіння не володію, тому передбачати майбутнє не беруся! А ось в українській армії впевнений на 100%,

– йдеться у пості.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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