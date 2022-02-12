После своего выступления украинский спортсмен вышел с плакатом "Нет войне в Украине". Впоследствии он прокомментировал свой поступок, заявив, что"ни один нормальный человек не хочет войны".
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Истерика России и ответ МОК
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов раскритиковал поступок Гераскевича. Заметим, что Владислав получил для Украины вторую в истории лицензию Олимпийских игр в скелетоне.
Российский депутат начал что-то молоть о "спорте вне политики" и требовать отстранить Гераскевича от Олимпиады.
Международный олимпийский комитет выступил с официальным заявлением. В пресс-службе МОК заявили, что Гераскевич не будет наказан за свой поступок.
Мы поговорили со спортсменом. Это был всеобщий призыв к миру. Для МОК этот вопрос закрыт,
– говорится в заявлении МОК.
Таким образом, в МОК решили, что Гераскевич не нарушил 50-ю статью Олимпийской хартии, в соответствии с которой на Олимпиадах запрещены любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.
В своем инстаграме Гераскевич поблагодарил тех, кто разделяет его мнение. "Я хочу мира в своем государстве!" – написал Владислав.