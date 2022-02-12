После своего выступления украинский спортсмен вышел с плакатом "Нет войне в Украине". Впоследствии он прокомментировал свой поступок, заявив, что"ни один нормальный человек не хочет войны".

Узнайте больше Нет войне в Украине, – украинец Гераскевич провел протест на Олимпиаде в Пекине

Истерика России и ответ МОК

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов раскритиковал поступок Гераскевича. Заметим, что Владислав получил для Украины вторую в истории лицензию Олимпийских игр в скелетоне.

Российский депутат начал что-то молоть о "спорте вне политики" и требовать отстранить Гераскевича от Олимпиады.

Международный олимпийский комитет выступил с официальным заявлением. В пресс-службе МОК заявили, что Гераскевич не будет наказан за свой поступок.

Мы поговорили со спортсменом. Это был всеобщий призыв к миру. Для МОК этот вопрос закрыт,

– говорится в заявлении МОК.

Таким образом, в МОК решили, что Гераскевич не нарушил 50-ю статью Олимпийской хартии, в соответствии с которой на Олимпиадах запрещены любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.

В своем инстаграме Гераскевич поблагодарил тех, кто разделяет его мнение. "Я хочу мира в своем государстве!" – написал Владислав.

К вниманию. Владислав Гераскевич закончил свое выступление на Играх-2022 с 18-м результатом среди 20-и участников последнего заезда. Украинец отстал от лидера на +5,27.