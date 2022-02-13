Флешмоб в поддержку Украины

Флешмоб в соцсетях запустили с тегом #OlympicUa_peace, сообщает 24 канал.

Началось все с того, что скелетонист Владислав Гераскевич после своего выступления показал плакат с надписью No war in Ukraine (Нет войне в Украине).

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Больше всего этот молчаливый протест возмутил россиян. Хотя их страна официально не представлена на Олимпиаде-2022. Но в МОК заявили, что причин для наказания спортсмена нет, ведь это был призыв к миру.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Национальный олимпийский комитет Украины на это отреагировал совместным обращением спортсменов.

"Олимпийская сборная Украины, которая защищает честь страны на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, выражает вместе с родной страной единодушный призыв к миру. Находясь за тысячи километров от Родины, мысленно мы с нашими родными и близкими. Олимпийские игры всегда объединяли людей и несли идеалы мира, единства, дружбы и уважения. Мы верим в лучшее и мирное будущее", – говорится в заявлении на сайте НОК.

После этого в соцсетях был запущен тег #OlympicUa_peace. С этим тегом украинские спортсмены на Олимпиаде выкладывают свои фотографии и пожелания мира.

Страница НОК Украины

Саночник Антон Дукач

Лыжница Дарья Рублева

Олег Гандей, шорт-трек

Лыжница Юлия Кроль

Лыжница Марина Анцибор

Антон Корчук, прыжки с трамплина