34-летний форвард получил травму на тренировке сборной Франции во время подготовки к первому матчу ЧМ-2022. До этого у француза тоже были проблемы со здоровьем , но Карим уверял, что подойдет к ЧМ в полной боевой готовности.

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Все слухи о возвращении развеяны

Однако все слова футболиста были только надеждами. Бензема не успел восстановиться в Мундиале и даже был готов уступить свое место другому. Как будто Антони Марсьяль должен был присоединиться к команде. Но Дидье Дешам заявил, что не будет искать замену Кариму.

Более того, Бензема получит медаль чемпиона мира-2022, если Франция одержит победу в Катаре. Ведь футболист находится в заявке команды на ЧМ.

Напомним, что в Катаре французы выступают в статусе действующих чемпионов мира.

Стало известно, когда Бензема начнет тренироваться по индивидуальному графику. 9 декабря нападающий вернется в тренировочный процесс, который будет проходить на базе мадридского Реала. Однако пока неизвестно, когда форвард вернется в общую группу.

Выход Бензема на футбольное поле в Катаре не подтвердился. Карим же начнет тренироваться 9 декабря, а уже 18 декабря состоится финал чемпионата мира-2022.

К слову. Франция досрочно пробилась в плей-офф ЧМ-2022. Матч третьего тура группового раунда против Туниса уже не имеет турнирного значения для французов. Поединок состоится 30 ноября в 17.00.