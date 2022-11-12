Ранее была информация, что французский нападающий Реала рискует упустить начало Мундиаля. Все из-за длительного восстановления от повреждения.
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Фанаты могут не беспокоиться
Во Франции не верили, что Карим сможет вернуться в общую группу в стартовом матче французов против Австралии. Бензема рассказал, как идет его восстановление от повреждения.
Нападающий успокоил французских болельщиков и заверил, что у него был небольшой дискомфорт, но больше ничего серьезного. Карим пообещал, что подойдет к первому матчу против австралийской команды в хорошей физической форме.
Форвард мадридского Реала надеется, что сборной удастся защитить звание чемпионов мира, полученное в 2018 году.
Победа на ЧМ? Это был бы один из самых лучших подарков для меня на день рождения. Каждый матч будет финалом. У нас очень хорошая группа, будем отдаваться игру за игрой,
– заявил Бензема.
Интересно, что финал ЧМ-2022 запланирован на 18 декабря, а уже 19 декабря Бензем будет праздновать свое 35-летие.
В групповом раунде сборная Франции встретится с Австралией (22 ноября), Данией (26 ноября) и Тунисом (30 ноября).