До старта ЧМ-2022 осталось меньше суток. Уже вечером 20 ноября Мундиаль будет открыт поединком между сборной Катаром и командой Эквадора.

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Защищать титул чемпиона мира принадлежит сборной Франции, четыре года назад переигравшей в финале Хорватию (4:2). Впрочем, "Ле Блэ" преследует сильная эпидемия травм.

Еще в начале ноября стало известно, что Майк Меньян, Уэсли Фофана, Нголо Канте и Поль Погба не помогут команде в Катаре. Позже из-за травм не смогли присоединиться к команде Кристофер Нкунку и Преснель Кимпембе.

И вот перед стартом Мундиаля в лазарете оказался один из лидеров атаки сборной Карим Бензема. Из-за травмы он сыграл только в одном из последних шести матчей Реала.

Теперь же Карим снова травмировался на тренировке в сборной. Нападавший был вынужден заблаговременно покинуть занятие. Уже в воскресенье Бензема ждет медобследование, которое оценит степень повреждения.

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Уже точно известно, что француз пропустит стартовую игру "Ле Блэ" против Австралии, которая должна пройти во вторник, 22 ноября. Также по всей вероятности, Бензема не успеет восстановиться до завершения турнира и будет заменен в заявке.

Напомним, что в 2021 году Карим вернулся в сборную после шестилетней паузы из-за конфликта с тренером Дидье Дешамом. Всего за сборную Франции действующий обладатель Золотого мяча провел 97 игр, отличившись 37 мячами.

Из-за долгой паузы он так и не стал чемпионом мира в 2018 году, но три года спустя выиграл с командой Лигу наций. Вероятно, заменить Бензема на поле могут Жиру или Дембеле. Также не исключено, что Дешам дозаявит на ЧМ еще одного игрока.