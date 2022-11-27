В Катаре в самом разгаре чемпионат мира по футболу 2022. К большому сожалению, турнир пропускает форвард сборной Франции Карим Бензема.

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И все же 34-летний футболист сможет получить золотые награды ЧМ-2022, если сборная Франции станет чемпионом мира.

Разъяснения по этому вопросу дали в ФИФА. Поскольку главный тренер "Ле Бле" Дидье Дешам не вызвал игрока на замену Бензема, то формально обладатель "Золотого мяча" находится в команде.

В случае триумфа французов на Мундиале-2022, они получат 26 комплектов наград, среди которых будет медаль для Карима Бензема.

Напомним, сборная Франции одержала две победы в стартовых матчах группового раунда и гарантировала выход в плей-офф ЧМ-2022.

К слову. На Мундиале-2022 Франции из-за травм не поможет целая группа футболистов – Поль Погба, Н'Гого Канте, Преснель Кимпембе и Кристофер Нкунку.