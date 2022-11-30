23-летний нападающий Килиан Мбаппе испытывает проблемы с голеностопом. Тренерский штаб во главе с Дидье Дешамом только в день матча решит судьбу форварда в поединке против Туниса.
Стоит посмотреть Чемпионат мира по футболу 2022: турнирная таблица
Уже и так пробились в плей-офф
На предматчевой тренировке футболист ПСЖ был с повязкой на левой ноге, которая удерживала его голеностоп в стабильном положении и уменьшала нагрузку на сустав.
Поэтому неизвестно, поможет ли сборной Франции в следующем матче звездный игрок атаки.
Напомним, что французы досрочно пробились в плей-офф чемпионата мира-2022. За два тура действующий чемпион мира набрал максимальные 6 очков. Ближайший конкурент Австралия уступает трем баллам.
У Дании и Туниса по одному пункту.
Поэтому не исключено, что тренерский штаб даст отдых Мбаппе и побережет его на плей-офф Мундиаля в Катаре.