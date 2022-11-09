Последний раз Карим Бензема сыграл в официальном матче за Реал еще 19 октября. После чего нападающий пропустил уже три поединка "сливочных". Из-за травмы футболист рискует пропустить старт чемпионата мира-2022.

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Еще одна возможная потеря

Форвард может не сыграть в первом матче сборной Франции против Австралии. Поединок намечен на 22 ноября.

Напомним, что из-за мышечного повреждения Бензема не сыграл в последних двух матчах Франции в Лиге наций.

Любопытно! В сезоне-2022/2023 Бензема отыграл за мадридский Реал 12 матчей. За сыгранное время забил 6 голов и отличился одним ассистом.

Календарь матчей сборной Франции на ЧМ-2022

22 ноября. Франция – Австралия

– Австралия 26 ноября. Франция – Дания

– Дания 30 ноября. Тунис – Франция

Отметим, что два ключевых французских футболиста не поедут в Катар – Н'Голо Канте и Поль Погба. Под вопросом участие в ЧМ Рафаэля Варана.