Солидные призовые: сколько заработала сборная Украины за выход на Евро-2024
Источник:УЕФА
Сборная Украины по футболу в четвертый раз подряд сыграет в финальной части Евро-2024. Команда Сергея Реброва переиграла Боснию и Герцеговину и Исландию в рамках плей-офф отбора.
21 марта в валидольной игре "сине-желтые" одолели на выезде боснийцев 1:2, а уже 26 марта с идентичным победным счетом обыграли в польском Вроцлаве исландцев. Эта серия побед вывела сборную Украины на Евро-2024.
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Могут заработать еще больше денег
Уже в июне подопечные Сергея Реброва гарантированно сыграют как минимум три поединка группового раунда Евро-2024 – против Румынии, Словакии и Бельгии. Украина будет одной из фавориток своего квартета.
Кроме этого успеха сборная Украины неплохо обогатилась в финансовом плане. За выход на Евро-2024 каждая сборная получит по 9,25 миллиона евро.
Призовой фонд Евро-2024 от УЕФА
- Выплата за участие на чемпионате Европы в Германии – 9,25 миллиона евро;
- Бонус за поединок составляет 1 миллион евро за победу и 500 тысяч евро за ничью;
- Проход в 1/8 финала Евро-2024 – 1,5 миллиона евро;
- Квалификация в четвертьфинал соревнований – 2,5 миллиона евро;
- Квалификация в 1/2 финала Евро-2024 – 4 миллиона евро;
- Вице-чемпион получит доплату в размере 5 миллионов евро;
- Чемпион Европы-2024 получит дополнительную выплату в размере 8 миллионов евро.
Отметим, что максимальная сумма, которую может получить сборная, которая станет чемпионом Европы, если она выиграет все три групповых поединка, составит 28,25 миллиона евро.Интересно! Общий фонд УЕФА Евро-2024 составляет 331 миллион евро.
Добавим, что уже стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины на Евро-2024. Как приобрести пропуски узнайте – по ссылке.
Кто пробился на Евро-2024
- Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.
- Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.
- Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия.
- Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.
- Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.
- Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.