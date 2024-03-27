Украина, как и в предыдущем матче против боснийцев, первой пропустила и была вынуждена отыгрываться по ходу второго тайма. С этой задачей подопечные Сергея Реброва успешно справились. Сначала Виктор Цыганков на старте второй части игры сравнял цифры на табло во Вроцлаве 1:1. А в конце поединка Михаил Мудрик вывел Украину вперед 2:1.

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"Украина" звучало на весь стадион во Вроцлаве

Этот гол принес победу Украине и вывел ее в финальную часть чемпионата Европы. Также этот мяч является не менее важным для самого футболиста Челси, который точно придаст ему уверенности в будущих матчах.

После финального свистка ни болельщики, ни футболисты не сдерживали своих радостных эмоций.

Футболист сборной Украины не забыли об уже традиционном праздновании побед вместе с болельщиками. "Сине-желтые" образовали символический круг в центре поля и вместе с фанатами, которые сыгрались на трибунах во Вроцлаве, скандировали: "Украина!"

Интересно, что такое празднование является также традиционным для "викингов" из Исландии.

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Отметим, что после финального свистка несколько фанатов украинской сборной выбежали на поле, чтобы поздравить игроков с победой и сделать селфи. Одного из них поймала полиция, но за болельщика вступился капитан сборной Украины Александр Зинченко. Футболисту не понравилось, как грубо с фанатом "сине-желтых" вел себя правоохранитель.

К слову. Финальная часть Евро-2024 продлится с 14 июня по 14 июля в Германии. Украина гарантированно проведет там как минимум три поединка группового раунда – против Румынии, Словакии и Бельгии.