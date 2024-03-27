Сборная Украины смогла успешно пройти квалификацию на Евро-2024. В групповой стадии подопечные Реброва пропустили вперед Англию и Италию, но удачно воспользовались местом в плей-офф, пишет 24 канал.

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Путь на Евро

В полуфинале "сине-желтые" одолели Боснию и Герцеговину 2:1, а в финале с аналогичным счетом победили Исландию. Таким образом, Украина уже в четвертый раз подряд сыграет на чемпионате Европы. Лучшим был прошлый турнир, где команда под руководством Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала.

Сейчас наша команда попала в группу Е, где соперниками станут Бельгия, Румыния и Словакия. Первые две сборные выиграли свои отборочные группы, тогда как словаки финишировали вторыми позади Португалии.

Справка. В 1/8 финала попадут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре сборные из шести, которые займут в своих квартетах третьи места.

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Несмотря на то, что Украина последней присоединилась к группе, именно команда Реброва является одной из фавориток группы. Букмекеры отдают нашей команде второе место в квартете, позади Бельгии.

На выход "сине-желтых" в плей-офф выставлен коэффициент 1,40, тогда как на бельгийцев – лишь 1.04. В свою очередь на проход Румынии можно поставить за 1,65, а Словакии – за 1,85. А вот шансов выиграть группу у Украины не так много:

Бельгия – 1,38

Украина – 5,00

Румыния – 9,00

Словакия – 10,00

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Главные фавориты Евро-2024

А вот на победу Украины на Евро выставлен коэффициент аж 33,00, что делает нашу команду одиннадцатой в рейтинге фаворитов чемпионата Европы. Главными же претендентами на титул являются французы и англичане:

Франция – 4,50

Англия – 4,50

Германия – 7,00

Испания – 8,00

Португалия – 9,00

Нидерланды – 17,00

Италия – 17,00

Бельгия – 17,00

Хорватия – 30,00

Дания – 30,00

Украина – 33,00

Турция – 60,00

Сербия – 67,00

Швейцария – 67,00

Австрия – 70,00

Венгрия – 81,00

Шотландия – 81,00

Польша – 100,00

Чехия – 101,00

Румыния – 101,00

Словакия – 201,00

Словения – 201,00

Албания – 251,00

Грузия – 300,00

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