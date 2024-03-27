Сборная Украины по футболу смогла в четвертый раз подряд квалифицироваться на чемпионат Европы. Команда Сергея Реброва переиграла в финале плей-офф Исландию и стала участником Евро-2024.

По теме Евро-2024 в Германии: список участников, состав групп и полный календарь матчей

Как купить билеты на Евро-2024

Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля этого года в Германии. Тем временем, сегодня, 27 марта, для украинских фанатов открылась продажа билетов на матчи чемпионата Европы.

Их можно приобрести на официальном сайте УЕФА. Болельщик должен зарегистрироваться на платформе, а также выбрать Украину как свою команду. После этого портал перебросит всех желающих в живую очередь.

Продажа будет активной до 8 апреля включительно. Сами билеты будут отправлены в мобильное приложение УЕФА, где будут доступны все время. Там их надо будет активировать не позднее чем за три часа до отчетного матча, заполнив данные болельщика.

Читайте также Календарь матчей сборной Украины по футболу на 2024 год: кто соперники, даты игр и турниры

Цены на билеты

На игры групповой стадии билеты будут стоить от 30 до 200 евро в зависимости от категории места. То есть согласно курсу валют – от 1300 до 8500 гривен. На финал Евро можно будет попасть всего за 95 евро.

Напомним, что Украина попала в группу Е, где нашими соперниками станут Бельгия, Румыния и Словакия. Календарь матчей команды Сергея Реброва на групповой стадии выглядит так: