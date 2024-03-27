21 березня у валідольній грі "синьо-жовті" здолали на виїзді боснійців 1:2, а вже 26 березня з ідентичним переможним рахунком обіграли у польському Вроцлаві ісландців. Ця серія перемог вивела збірну України на Євро-2024.
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Можуть заробити ще більше грошей
Вже у червні підопічні Сергія Реброва гарантовано зіграють щонайменше три поєдинки групового раунду Євро-2024 – проти Румунії, Словаччини та Бельгії. Україна буде однією із фавориток свого квартету.
Окрім цього успіху збірна України непогано збагатилась у фінансовому плані. За вихід на Євро-2024 кожна збірна отримає по 9,25 мільйона євро.
Призовий фонд Євро-2024 від УЄФА
- Виплата за участь на чемпіонаті Європи у Німеччині – 9,25 мільйона євро;
- Бонус за поєдинок складає 1 мільйон євро за перемогу та 500 тисяч євро за нічию;
- Прохід до 1/8 фіналу Євро-2024 – 1,5 мільйона євро;
- Кваліфікація до чвертьфіналу змагань – 2,5 мільйона євро;
- Кваліфікація до 1/2 фіналу Євро-2024 – 4 мільйони євро;
- Віцечемпіон отримає доплату у розмірі 5 мільйонів євро;
- Чемпіон Європи-2024 отримає додаткову виплату у розмірі 8 мільйонів євро.
Відзначимо, що максимальна сума, яку може отримати збірна, яка стане чемпіоном Європи, якщо вона виграє всі три групові поєдинки, складатиме 28,25 мільйона євро.
Додамо, що вже стартував продаж квитків на матчі збірної України на Євро-2024. Як придбати перепустки дізнайтесь – за посиланням.
Хто пробився на Євро-2024
- Група А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.
- Група В: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.
- Група С: Словенія, Данія, Сербія, Англія.
- Група D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція.
- Група Е: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна.
- Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія.