21 марта в валидольной игре "сине-желтые" одолели на выезде боснийцев 1:2, а уже 26 марта с идентичным победным счетом обыграли в польском Вроцлаве исландцев. Эта серия побед вывела сборную Украины на Евро-2024.
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Могут заработать еще больше денег
Уже в июне подопечные Сергея Реброва гарантированно сыграют как минимум три поединка группового раунда Евро-2024 – против Румынии, Словакии и Бельгии. Украина будет одной из фавориток своего квартета.
Кроме этого успеха сборная Украины неплохо обогатилась в финансовом плане. За выход на Евро-2024 каждая сборная получит по 9,25 миллиона евро.
Призовой фонд Евро-2024 от УЕФА
- Выплата за участие на чемпионате Европы в Германии – 9,25 миллиона евро;
- Бонус за поединок составляет 1 миллион евро за победу и 500 тысяч евро за ничью;
- Проход в 1/8 финала Евро-2024 – 1,5 миллиона евро;
- Квалификация в четвертьфинал соревнований – 2,5 миллиона евро;
- Квалификация в 1/2 финала Евро-2024 – 4 миллиона евро;
- Вице-чемпион получит доплату в размере 5 миллионов евро;
- Чемпион Европы-2024 получит дополнительную выплату в размере 8 миллионов евро.
Отметим, что максимальная сумма, которую может получить сборная, которая станет чемпионом Европы, если она выиграет все три групповых поединка, составит 28,25 миллиона евро.
Добавим, что уже стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины на Евро-2024. Как приобрести пропуски узнайте – по ссылке.
Кто пробился на Евро-2024
- Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.
- Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.
- Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия.
- Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.
- Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.
- Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.