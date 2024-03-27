21 марта в валидольной игре "сине-желтые" одолели на выезде боснийцев 1:2, а уже 26 марта с идентичным победным счетом обыграли в польском Вроцлаве исландцев. Эта серия побед вывела сборную Украины на Евро-2024.

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Могут заработать еще больше денег

Уже в июне подопечные Сергея Реброва гарантированно сыграют как минимум три поединка группового раунда Евро-2024 – против Румынии, Словакии и Бельгии. Украина будет одной из фавориток своего квартета.

Кроме этого успеха сборная Украины неплохо обогатилась в финансовом плане. За выход на Евро-2024 каждая сборная получит по 9,25 миллиона евро.

Призовой фонд Евро-2024 от УЕФА

Выплата за участие на чемпионате Европы в Германии – 9,25 миллиона евро;

Бонус за поединок составляет 1 миллион евро за победу и 500 тысяч евро за ничью;

Проход в 1/8 финала Евро-2024 – 1,5 миллиона евро;

Квалификация в четвертьфинал соревнований – 2,5 миллиона евро;

Квалификация в 1/2 финала Евро-2024 – 4 миллиона евро;

Вице-чемпион получит доплату в размере 5 миллионов евро;

Чемпион Европы-2024 получит дополнительную выплату в размере 8 миллионов евро.

Отметим, что максимальная сумма, которую может получить сборная, которая станет чемпионом Европы, если она выиграет все три групповых поединка, составит 28,25 миллиона евро.

Интересно! Общий фонд УЕФА Евро-2024 составляет 331 миллион евро.

Добавим, что уже стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины на Евро-2024. Как приобрести пропуски узнайте – по ссылке.