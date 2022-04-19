Измена отменяется, мы едем в сборную, – капитан Динамо попросил прекратить конфликт
Источник:Zbirna.com
В начале мая футболисты киевского Динамо отправятся в сборную Украины. Один из лидеров киевлян Сергей Сидорчук прокомментировал размолвки между клубом и УАФ.
Сидорчук: Едем с большим желанием
Киевляне не хотели отпускать сборников в национальную команду в конце апреля, но после критики изменили свою позицию. Капитан столичного клуба был расстроен тем недоразумением, которое разгорелось вокруг Динамо и УАФ.
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Футболист назвал это рабочим моментом, который после диалога был разрешен. Однако во время войны не следовало поднимать такой вопрос публично.
Сергей Сидорчук подтвердил, что динамовцы прибудут в расположение сборной Украины 3 мая. Игроки будут собираться в Словении, где будет базироваться команда еще с 1 мая. Футболисты Шахтера присоединятся 2 мая.
"Мы должны с кем воевать"
Капитан Динамо успокоил украинских болельщиков, отметив, что сейчас у футболистов только одна общая цель – выйти на Мундиаль.
Сергей признался, что ему не понравилось высказывание Мирона Маркевича по ситуации, которая развернулась вокруг Динамо и сборной.
Главное, что мы едем в сборную. Едем с большим желанием. Закрывайте конфликт. Как там говорят: "Измена отменяется". Мы с кем воевать,
– сказал Сидорчук.
Полузащитник предложил закончить благотворительный тур Динамо поединком против Шахтера. Так называемое "украинское дерби". Этот матч Сидорчук предложил провести в Словении, где соберутся тренеры клубов и сборной и все пожмут друг другу руки
Напомним, что оба украинских гранда проводят благотворительное турне, в котором собирают деньги на нужды Украины.К слову. Поединок плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня. Если "сине-желтые" будут праздновать победу, то в финале сойдутся против Уэльса (5 июня).
Скандал исчерпан
- Динамо направило письмо в УАФ, в котором указало, что не будет отпускать футболистов в сборную в конце апреля.
- Игорь Суркис объяснил такое решение клуба. После чего "получил на орехи" от Мирона Маркевича и ультраса команды. Александр Петраков был в шоке от ответа Динамо.
- После критики киевляне изменили мнение и согласились отпустить игроков 3 мая.
- До этого "бело-синие" заявляли, что сборники прибудут в главную команду страны не раньше 23 мая, а это за неделю до игры против Шотландии.
- Если бы Динамо не изменило свою позицию, то вместо динамовцев в сборной появились бы другие футболисты.