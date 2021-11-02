Башир считает, что Джошуа нужно найти тренера, который поднимет боксерские навыки британца на новый уровень.

К слову Усик впервые получил свои пояса после победы над Джошуа: видео

Проглоти свою гордость и найди учителя. Ты тратишь деньги на машины, тратишь деньги на дома, тратишь деньги на одежду, так потратишь деньги и найди хорошего учителя, позаботься о нем, и учись боксировать. Изучай логистику бокса. Ты не зайдешь далеко в этом спорте без боксерских навыков,

– начал он.

Также бывший наставник Усика уверен, что броситься в бой, надеясь быстро нокаутировать украинца Джошуа, не удастся:

"Это не сработает, Энтони. Не пытайся, потому что Усик снова надерет тебе зад. Я тебе говорю. В следующем бою Усик будет волком, настоящим волком, потому что Усик примерил наряд чемпиона в сверхтяжелом весе. И знаете, что? Он сказал, что ему идет. Не хочет это отдавать".

Затем Башир якобы намекнул, что не прочь войти в команду Джошуа, но даже такой эксперт по Усику, как он, не сможет гарантировать победу. Также экс-наставник Александра приятно отозвался о нем:

Усик очень умный парень. Я эксперт по Усику. Даже если Энтони Джошуа пригласит меня в лагерь, ему будет тяжело побить Александра Усика. Потому что Усик – это просто уникальный человек. Звездность, деньги… Усик – это скромный человек, он будет драться. Он не будет говорить ради болтовни, он будет биться.

Усик – Джошуа: состоится ли реванш