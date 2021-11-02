Башир вважає, що Джошуа потрібно знайти тренера, який підніме боксерські навички британця на новий рівень.

До слова Усик вперше отримав свої пояси після перемоги над Джошуа: відео

Проковтни свою гордість і знайди вчителя. Ти витрачаєш гроші на машини, витрачаєш гроші на будинки, витрачаєш гроші на одяг, так витратити гроші і знайди хорошого вчителя, подбай про нього, і вчися боксувати. Вивчай логістику боксу. Ти не зайдеш далеко у цьому спорті без боксерських навичок,

– почав він.

Також колишній наставник Усика впевнений, що кинутися в бій, сподіваючись швидко нокаутувати українця Джошуа, не вдасться:

"Це не спрацює, Ентоні. Не намагайся, бо Усик знову надере тобі зад. Я тобі говорю. У наступному бою Усик буде вовком, справжнім вовком, бо Усик приміряв вбрання чемпіона у надважкій вазі. І знаєте, що? Він сказав, що йому йде. Не хоче це віддавати".

Потім Башир ніби натякнув, що не проти ввійти в команду Джошуа, але навіть такий експерт з Усика, як він, не зможе гарантувати перемогу. Також екснаставник Олександра приємно відгукнувся про нього:

Усик дуже розумний хлопець. Я експерт з Усика. Навіть якщо Ентоні Джошуа запросить мене до табору, йому буде важко побити Олександра Усика. Тому що Усик – це просто унікальна людина. Зірковість, гроші… Усик – це скромна людина, він битиметься. Він не балакатиме заради балаканини, він битиметься.

Усик – Джошуа: чи відбудеться реванш