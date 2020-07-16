Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий рассказал свою версию случившегося после матча 24-го тура Первой лиги против "Миная" (0:2).

Собуцкий в комментарии телеканалу "Футбол 1" рассказал о ситуации после матча с "Минаем", в частности, относительно информации об избиении руководителем "Агробизнеса" судейской бригады.

Смотрите также Арбитра матча лидеров Первой лиги "Агробизнес" – "Минай" избили после игры, – СМИ

Негативное судейство, люди были в ярости и хотели идти бить судей. Я этих людей задержал и не пустил. Собралась очень большое количество людей, но я их не пустил. А то что они пишут, что их били на стадионе, пусть рассказывают кому-то другому. Если их били на стадионе, то почему они не вышли, где там были... Люди шли, я людей сдержал, потому что из судей должны были сделать кучу мяса.

"Падение Семенца – это чистое пенальти. Это эксперты мне звонили. Чистое пенальти, а нам дают желтую. Восемь желтых карточек... Мы знали, что будет такая игра. Перед матчем пожелал арбитрам хорошего судейства, но что произошло – восемь желтых", – отметил Собуцкий.

Что произошло в матче Агробизнес – Минай

После матча между лидерами первой лиги "Агробизнес" – "Минай" избили арбитра встречи Юрия Иванова. По данным журналистов, избили арбитра прямо на стадионе в судейской комнате. После этого он отправился в полицию, чтобы снять побои.

В этом матче арбитр показал сразу восемь желтых карточек игрокам "Агробизнеса". А "Минай" победил, забив два гола уже в конце встречи. При этом второй гол гости забили с пенальти.

Стоит отметить, что до этого матча "Агробизнес" был на первом месте в турнирной таблице. Зато после игры с "Минаем" команда опустилась на третью строчку. Ее обошли "Ингулец", который тоже со скандалом победил "Прикарпатье", а также и "Минай".