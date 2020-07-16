Почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий, вероятно, был участником избиения судьи после матча 24 тура Первой лиги против "Миная". Главный арбитр матча "Агробизнес" – "Минай" Юрий Иванов указал в рапорте после встречи, что было рукоприкладство со стороны Собуцкого.

По информации FootBoom, у Иванова поврежден нос, есть и другие травмы. Арбитр снял побои не в Волочиске, где проходил матч, а в Киеве. Он якобы сделал это из-за возможного конфликта интересов.

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Сообщается, что почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий – влиятельный человек в Хмельницкой области.

Собуцкого могут отстранить от футбола

Источник утверждает, что в Украинской ассоциации футбола (УАФ) собираются отреагировать на действия Собуцкого.

Собуцкий занимает пост вице-президента в ассоциации. Ему может грозить пожизненное отстранение от футбола.

В то же время Собуцкий, комментируя инцидент, рассказал, что сдерживал людей, которые хотели побить арбитров.

Что известно об избиении арбитров?

В течение матча главный арбитр Юрий Иванов показал 8 желтых карточек игрокам "Агробизнеса" и назначил в их ворота пенальти. Следует отметить, что пенальти судья назначил правильно.

Об избиении арбитра матча Иванова после игры сообщил телеграмм-канал "Бомбардир". По данным журналистов, арбитра избили на стадионе в судейской комнате.

Зато Собуцкий опровергает информацию, что Иванова избили на стадионе. Но он подтвердил, что неизвестные люди пытались побить арбитров.