Мы же решили подвести итоги биатлонного сезона в контексте следующего года. Сезон 2021/2022 будет одним из важнейших для биатлонистов, ведь зимой 2022-го состоятся Олимпийские игры в Пекине. Игры заменят чемпионат мира для биатлонистов.

Результаты сборной Украины

У украинских болельщиков, к сожалению, завышенные ожидания на каждую гонку. Победы, которые до недавнего времени ковала наша сборная, начинают кануть в лету с возрастом спортсменов. Впрочем, в прошлом сезоне не только возраст сказался на результатах нашей команды.

Примечательно Джима и Пидручный – лучшие украинские биатлонисты, Украина выполнила задание в Кубке наций

Сезон 2020/2021 был один из самых сложных из-за условий, которые предложила пандемия. Наши биатлонисты жаловались на межсезонье. Закрытые границы не позволили спокойно проходить сборы, а инфраструктура в родных Карпатах только строится. Поэтому, еще не известно, как будет продолжаться подготовка к новому сезону.

Результаты на первых этапах в 2020 году показали, что межсезонье было не самым лучшим и вина в этом отнюдь не на плечах спортсменов. Моральную усталость усугубляли постоянные переезды без возможности побывать дома.

Об этом рассказывала лидер женской команды Елена Пидгрушная. По ее словам, украинские биатлонисты из-за карантина не имели возможности побывать дома. Следовательно, почти полгода наши спортсмены находились на чемоданах. Можно ли вообще после этого требовать какой-то результат?

При таких обстоятельствах Украине удалось завершить сезон с тремя медалями. К сожалению, "золото" на этот раз не привезли. Юлия Джима выиграла два личных "серебра", а женская команда взяла "бронзу" на чемпионате мира в эстафете.

Топ-результаты украинцев

2 место Юлии Джими в спринте в Нове-Место

2 место Юлии Джими в индивидуальной гонке в Антхольце

3 место женской сборной Украины в эстафете на ЧМ-2021

4 место сборной Украины в смешанной эстафете ЧМ-2021

4 место сборной Украины в одиночной смешанной эстафете ЧМ-2021

4 место сборной Украины в женской эстафете в Нове-Место

5 место сборной Украины в смешанной эстафете в Нове-Место

5 место Юлии Джими в спринте в Нове-Место

5 место Антона Дудченко в индивидуальной гонке в Антхольце

6 место Юлии Джими в гонке преследования в Нове-Место

6 место Дмитрия Пидручного в спринте в Хохфильцене

7 место Елены Пидгрушной в гонке преследования на ЧМ-2021

Женская сборная Украины традиционно продемонстрировала лучший результат в Кубке наций, чем мужская. Хотя обе наши команды финишировали в топ-10 – женщины на 7 месте, а мужчины – на 8 строчке. Пока задача попасть в топ-5 перед командой не стоит.

Джима – новый лидер женской сборной Украины

Если в предыдущие сезоны с лидерством Джими могла поспорить Пидгрушная и сестры Семеренко, то теперь преимущество Джими очевидное. По крайней мере по результатам, Джима на голову сильнее своих землячек и является ключевым биатлонистом Украины.

Юлия стала лучшей украинкой в сезоне. В общем зачете она набрала 445 очков и заняла 17 место. Джима набрала больше очков, чем Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Валентина Семеренко вместе взятые.

Также Джима второй сезон подряд претендовала на малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок. К сожалению, Юля не смогла получить награду, проведя неудачную "индивидуалку" на чемпионате мира.

Индивидуальная гонка – коронная дисциплина для Джими. Кто знает, возможно, Юлия сможет побороться за награду в этой дисциплине в Пекине...

Открытием сезона стала Дарья Блашко. В общем зачете она опередила всех украинок, кроме Джими. По набранным очкам Блашко среди укранцев уступает только Джиме и Подручному.

Дарья начала добавлять к отличной стрельбы еще и скорость. Прогресс украинки очевиден и в следующем сезоне она должна не столько подтверждать свой уровень, а ставить новую планку.

К сожалению, тяжелый сезон провели сестры Семеренко. Что стало причиной – вопрос к самим биатлонистам.

Вита Семеренко стала выпадать из основы команды – всего 7 гонок в рамках этапов Кубка мира и одно выступление на чемпионате мира. Вите не удалось ни разу финишировать в зачетной зоне.



Вита Семеренко / Фото Getty Images

Наставник сборной Украины Юрай Санитра намекал, что Вита может и завершить карьеру. Как понимаем, новостей следует ожидать в ближайшее время.

В то же время Валентина Семеренко пытается зацепиться за основу. По крайней мере ей удалось набрать 67 очков в общем зачете. Однако сестры, похоже, не будут бежать коронную для Украины дисциплину на Олимпиаде-2022.

Блашко – Джима – Меркушина – Пидгрушная, вероятно, станут олимпийской четверкой для эстафеты в Пекине. По крайней мере форма этого квартета позволяет бороться за высокие места.

Открытый вопрос только касательно Меркушиной, которая была слишком медленная, когда вернулась на Кубок мира, но быстро набирала форму. Также Анастасия не радует стабильностью.

Летние сборы и начало следующего сезона обещают быть жаркими. Ведь для сестер Семеренко, Пидгрушной и даже Джими – это последняя возможность поехать на Олимпийские игры.

Кто усилит женскую сборную?

В резерве сборной Украины есть Юлия Журавок, Екатерина Бех, Надежда Белкина, Анна Кривонос и другие.

Журавок пропускала сезон из-за беременности. Зато из всех других только Бех получила шанс на Кубке мира. В спринте и "индивидуалке" в Контиолахти Екатерина не смогла попасть в зачетную зону.

Резерва, чтобы заменить Пидгрушную и сестер Семеренко пока нет. В случае потери этих биатлонисток у Украины будет только три спортсменки, которые способны набирать очки в Кубке наций – Джима, Блашко и Меркушина.

Но хватит ли их сил, чтобы удержаться в топ-10? Наверное, Украину ждет тяжелая смена поколений.

Чего достигла мужская сборная

К сожалению, украинские биатлонисты не смогли зацепиться за награды. Как бы это странно не было, но ближайшим к медали был далеко не самый быстрый наш биатлонист – Антон Дудченко.

Антон занял 5 место в индивидуальной гонке в Антхольце. Нашего спортсмена с подиумом разделили 0,3 секунды. На последних метрах дистанции Антон проиграл в скорости Лукасу Хоффера и Кантену Фийону-Майе.

Чтобы понять скоростные показатели Дудченко, следует сказать, что украинец отработал чисто на стрельбе, когда Хоффер и Фийон-Майе получили по 2 минуты штрафа. Именно это время они смогли отыграть у Дудченко ходом.

Несмотря на дистанционную скорость Дудченко шаг за шагом становится третьей силой украинской сборной. Все сложнее представить состав сборной на эстафету без Дудченко!



Антон Дудченко / Фото Getty Images

Лидеры нашей команды Дмитрий Пидручный и Артем Прима провели крайне разные сезоны. Прима вышел на свой пик во время чемпионата мира, где принял участие во всех гонках и был лучше Дмитрия. В то же время Пидручному удалось набрать много важных очков до мирового первенства.

Завершение сезона оказалось сложным для обоих. У Примы были проблемы с поясницей, поэтому его результаты знатно ухудшились. Зато у известного стрелка Пидручного начали возникать проблемы на стрельбище. Кроме того, добавилась усталость, которую спортсмены не скрывали.

Несмотря на отсутствие наград украинская сборная демонстрировала стабильность в эстафетах. В сезоне 2019/2020 наши ребята завоевали историческое "серебро", а теперь доказали, что не планируют отставать. Да, наш состав не столь сбалансированный, как во Франции, Норвегии, Германии или Швеции.

Но наши ребята только в одной эстафете выпали из топ-10. Еще дважды украинцам удавалось финишировать на 5 строчке. На чемпионате мира украинцы даже претендовали на награду.

В отличие от женской команды, в мужской сборной продолжается смена поколений. В ближайшее время придется искать замену только Артему Приме, который намекнул, что чемпионат мира в Поклюке стал для него последним. Прима планирует поехать на Игры в Пекин, после чего завершит карьеру.

В сравнение с сезоном 2019/2020 добавил не только Дудченко, но и Артем Тищенко с Богданом Цымбалом. К стрельбе украинцев практически нет замечаний. Остается работать над скоростью. Следовательно, украинцы должны продолжить прогрессировать в новом году.

Тренерский вопрос

Словацкий специалист Юрай Санитра, который весь предыдущий сезон решил работать с двумя сборными Украины, на 99% покинет женскую команду.

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак еще раньше говорил, что причиной решения Санитры может стать то, что украинские биатлонистки тренируются с личными тренерами.



Юрай Санитра / Фото biathlon.com.ua

Поэтому, неудивительно, что Санитра решил сконцентрироваться на работе с одной командой – мужской. Наши ребята более знакомые словацком специалисту. И самое важное, что вместе с ним они начали давать результат.

Именно под его руководством Пидручный стал чемпионом мира 2019 года, а мужчины за долгое время финишировали на подиуме в эстафете.

Очевидно, что Санитра нацеливается, чтобы помочь ребятам побороться за награды на Олимпиаде. Поэтому он справедливо стремится сконцентрироваться на одной команде. Но не пострадает ли от этого женская сборная?

Брынзак поспешил заверить, что женская сборная не получит нового тренера. Руководить командой будет кто-то из тренерской структуры команды, кто знаком с девушками. Свое решение Брынзак объяснил тем, что в сезон Олимпиады слишком рискованно вводить в сборную новые лица.