Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала, с какими проблемами сталкивается во время сезона.

Источник: biathlon.com.ua

34-летняя Пидгрушная заявила, что наиболее сложно проводить полгода за пределами дома. Актуальным это стало в сезоне-2020/2021, ведь украинцы из-за карантинных ограничений не могут ездить в Украину.

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Самое большое, что бросается в глаза в этом году – поездки домой. Мы как-то после одной из гонок общались с Доротеей Вирер по этому поводу. Она очень удивлялась, когда мы сказали, что по 6-8 месяцев проводим вне дома, и говорила: как вы так живете, я бы так не смогла…,

– сказала Пидгрушная.

Елена заявила, что европейские биатлонисты после завершения этапа Кубка мира на пару дней могут поехать домой.

"Многие из них – на своих личных автомобилях, и последняя гонка закончилась – он сел за руль и погнал домой. Побыл дома, подпитался энергией родных – и вернулся снова выступать в гонках", – отметила Елена.

А что говорить о спортсменах, у которых дома семьи?

Пидгрушная рассказала, что украинские биатлонисты не могут поехать домой, даже во время длительных перерывов в сезоне.

Мы же как уехали из Украины 1 октября – так и вернемся только 22 марта. А что говорить о спортсменах, у которых дома семьи, дети? Да, это наша работа. А ведь... сейчас из-за карантина мы даже не можем улететь в больших паузах между триместрами, потому что не можем сами рисковать и подвергать риску других,

– отметила биатлонистка.

Пидгрушная заявила, что до конца сезона украинские биатлонисты вымотаны в психологическом плане.

"И когда после рождественских праздников иностранные спортсмены приезжают на моральном подъеме, хорошо отдохнув дома, мы можем только порадоваться за них. Мы не жалуемся, потому что сами выбирали свой путь, но нужно понимать, что наша жизнь во время тренировочных сборов и соревнований – от отеля до отеля. Наверное, это самое главное. Потому что до конца сезона в психологическом плане мы вымотаны", – рассказала Елена.

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Тренерам приходится самостоятельно преодолевать по 2-3 тысячи километров

Вместе с тем Пидгрушная заявила о том, как сборная путешествует между этапами. По словам Пидгрушной, у сборной нет водителя, поэтому тренерам приходится самим преодолевать расстояния между странами.

"В Скандинавию, конечно, мы летели, потому что там был очень длинный маршрут. А весь груз, медперсонал, тренеры, сервис-группа – они приезжали на микроавтобусах. У нас нет специальных водителей, поэтому тренерам приходится самостоятельно преодолевать такие длинные расстояния по 2-3 тысячи километров за рулем.

Сейчас, когда все места сборов и соревнований в Центральной Европе, мы также 6-8-10 часов вместе со всеми переезжаем в микроавтобусах. Откровенно говоря, бывают такие переезды, после которых о гонках думать уже совсем не хочется", – заявила Елена.

К сведению. Пидгрушная – олимпийская чемпионка 2014 года. Чемпионка мира-2013, серебряный призер чемпионатов мира 2013, 2017, бронзовый призер чемпионатов мира 2013, 2020.