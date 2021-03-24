Ми ж вирішили підбити підсумки біатлонного сезону у контексті наступного року. Сезон-2021/2022 буде одним з найважливіших для біатлоністів, адже взимку 2022-го відбудуться Олімпійські ігри в Пекіні. Ігри замінять чемпіонат світу для біатлоністів.

Результати збірної України

В українських вболівальників, на жаль, завищені очікування на кожну гонку. Перемоги, які донедавна кувала наша збірна, починають канути в лету з віком спортсменів. Втім, у минулому сезоні не тільки вік позначився на результатах нашої команди.

Варте уваги Джима та Підручний – найкращі українські біатлоністи, Україна виконала завдання у Кубку націй

Сезон-2020/2021 був один з найскладніших через умови, які запропонувала пандемія. Наші біатлоністи скаржилися на міжсезоння. Закриті кордони не дозволили спокійно проходити збори, а інфраструктура в рідних Карпатах тільки будується. Відтак, ще не відомо, як триватиме підготовка до нового сезону.

Результати на перших етапах у 2020 році засвідчили, що міжсезоння було не найкращим і вина в цьому аж ніяк не на плечах спортсменів. Моральну втому додавали постійні переїзди без можливості побувати вдома.

Про це розповідала лідерка жіночої команди Олена Підгрушна. За її словами, українські біатлоністи через карантинні обмеження не мали можливості побувати вдома. Відтак, майже пів року наші спортсмени перебували на валізах. Чи можна взагалі після цього вимагати якийсь результат?

За таких обставин Україні таки вдалося завершити сезон з трьома медалями. На жаль, "золото" цього разу не привезли. Юлія Джима виграла два особисті "срібла", а жіноча команда взяла "бронзу" на чемпіонаті світу в естафеті.

Топ-результати українців

2 місце Юлії Джими у спринті в Нове-Мєсто

2 місце Юлії Джими в індивідуальній гонці в Антхольці

3 місце жіночої збірної України в естафеті на ЧС-2021

4 місце збірної України у змішаній естафеті ЧС-2021

4 місце збірної України в одиночній змішаній естафеті ЧС-2021

4 місце збірної України у жіночій естафеті в Нове-Мєсто

5 місце збірної України в змішаній естафеті в Нове-Мєсто

5 місце Юлії Джими у спринті в Нове-Мєсто

5 місце Антона Дудченка в індивідуальній гонці в Антхольці

6 місце Юлії Джими у гонці переслідування у Нове-Мєсто

6 місце Дмитра Підручного у спринті у Хохфільцені

7 місце Олени Підгрушної у гонці переслідування на ЧС-2021

Жіноча збірна України традиційно продемонструвала кращий результат у Кубку націй, аніж чоловіча. Хоч обидві наші команди фінішували у топ-10 – жінки на 7 місці, а чоловіки – 8 сходинці. Поки завдання потрапити у топ-5 перед командами не стоїть.

Джима – нова лідерка жіночої збірної України

Якщо у попередні сезони з лідерством Джими могла посперечатися Підгрушна та сестри Семеренко, то тепер перевага Джими очевидна. Принаймні за результатами Джима на голову сильніша своїх землячок і є ключовою біатлоністкою України.

Юлія стала найкращою українкою у сезоні. У загальному заліку вона набрала 445 очок і посіла 17 місце. Джима набрала більше очок, аніж Підгрушна, Анастасія Меркушина та Валентина Семеренко разом взяті.

Також Джима другий поспіль сезон претендувала на малий Кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонк. На жаль, Юля не змогла здобути нагороду, провівши невдалу "індивідуалку" на чемпіонаті світу.

Індивідуальна гонка – коронна дисципліна для Джими. Хто знає, можливо, Юлія зможе поборотися за нагороду в цій дисципліні у Пекіні…

Відкриттям сезону стала Дар'я Блашко. У загальному заліку вона випередила всіх українок, крім Джими. За набраними очками Блашко з українців поступається тільки Джимі та Підручному.

Дар'я почала додавати до відмінної стрільби ще й швидкість. Прогрес українки очевидний і в наступному сезоні вона повинна не стільки підтверджувати свій рівень, а ставити нову планку.

На жаль, важкий сезон провели сестри Семеренко. Що стало причиною – запитання до самих біатлоністок.

Віта Семеренко почала випадати з основи команди – всього 7 гонок у рамках етапів Кубка світу та один виступ на чемпіонаті світу. Віті не вдалося жодного разу фінішувати в заліковій зоні.



Віта Семеренко / Фото Getty Images

Наставник збірної України Юрай Санітра натякав, що Віта може й завершити кар’єру. Як розуміємо, новин слід чекати найближчим часом.

Водночас Валентина Семеренко намагається зачепитися за основу. Принаймні їй вдалося набрати 67 очок у загальному заліку. Однак сестри, схоже, не будуть бігти коронну для України дисципліну на Олімпіаді-2022.

Блашко – Джима – Меркушина – Підгрушна, ймовірно, стануть олімпійською четвіркою для естафети в Пекіні. Принаймні форма цього квартету дозволяє боротися за високі місця.

Відкрите питання тільки по Меркушиній, яка була надто повільна, коли повернулася на Кубок світу, але швидко набирала форму. Також Анастасія не тішить стабільністю.

Літні збори та початку наступного сезону обіцяють бути спекотними. Адже для сестер Семеренко, Підгрушної та навіть Джими – це остання можливість поїхати на Олімпійські ігри.

Хто підсилить жіночу збірну?

У резерві збірної України є Юлія Журавок, Катерина Бех, Надія Бєлкіна, Анна Кривонос та інші.

Журавок пропускала сезон через вагітність. Натомість зі всіх інших тільки Бех отримала шанс на Кубку світу. У спринті та "індивідуалці" в Контіолахті Катерина не змогла потрапити у залікову зону.

Резерву, щоб замінити Підгрушну та сестер Семеренко поки немає. У разі втрати цих біатлоністок Україна матиме тільки трьох спортсменок, які спроможні набирати очки в Кубок націй – Джима, Блашко та Меркушина.

Та чи вистачить їх сил, щоб втриматися у топ-10? Напевно, Україну чекає важка зміна поколінь.

Чого досягла чоловіча збірна

На жаль, українські біатлоністи не змогли зачепитися за нагороди. Як би це дивно не було, але найближчим до медалі був далеко не найшвидший наш біатлоніст – Антон Дудченко.

Антон посів 5 місце в індивідуальній гонці в Антхольці. Нашого спортсмена з подіумом розділили 0,3 секунди. На останніх метрах дистанції Антон програв у швидкості Лукасу Хофферу та Кантену Фійону-Має.

Щоб зрозуміти швидкісні показники Дудченка, слід сказати, що українець відпрацював чисто на стрільбі, коли Хоффер та Фійон-Має отримали по 2 хвилини штрафу. Саме цей час вони змогли відіграти в Дудченка ходом.

Попри дистанційну швидкість Дудченко крок за кроком стає третьою силою української збірної. Все складніше уявити склад збірної на естафету без Дудченка!



Антон Дудченко / Фото Getty Images

Лідери нашої команди Дмитро Підручний та Артем Прима провели вкрай різні сезони. Прима вийшов на свій пік під час чемпіонату світу, де взяв участь у всіх гонках та був кращим за Дмитра. Водночас Підручному вдалося набрати багато важливих очок до світової першості.

Завершення сезону виявилося складним для обох. Прима мав проблеми з попереком, тому його результати знатно погіршилися. Натомість у знаного стрільця Підручного почали виникати проблеми на стрільбищі. Окрім того, додалася втома, яку спортсмени не приховували.

Попри відсутність нагород українська збірна демонструвала стабільність в естафетах. У сезоні-2019/2020 наші хлопці вибороли історичне "срібло", а тепер довели, що не планують пасти задніх. Так, наш склад не настільки збалансований, як у Франції, Норвегії, Німеччини чи Швеції.

Та наші хлопці тільки в одній естафеті випали з топ-10. Ще двічі українцям вдавалося фінішувати на 5 сходинці. На чемпіонаті світу українці навіть претендували на нагороду.

На відміну від жіночої команди, у чоловічій збірній триває зміна поколінь. Найближчим часом доведеться шукати заміну тільки Артему Примі, який натякнув, що чемпіонат світу у Поклюці став для нього останнім. Прима планує поїхати на Ігри в Пекін, після чого завершить кар’єру.

У порівняння із сезоном-2019/2020 додав не тільки Дудченко, але й Артем Тищенко з Богданом Цимбалом. До стрільби українців практично немає зауважень. Залишається працювати над швидкістю. Відтак, українці мають продовжити прогресувати у новому році.

Тренерське питання

Словацький фахівець Юрай Санітра, який весь попередній сезон вирішив працювати з двома збірними України, на 99% покине жіночу команду.

Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак ще раніше говорив, що причиною рішення Санітри може стати те, що українські біатлоністки тренуються з особистими тренерами.



Юрай Санітра / Фото biathlon.com.ua

Відтак, не дивно, що Санітра вирішив сконцентруватися на роботі з однією командою – чоловічою. Наші хлопці більш знайомі словацькому фахівцю. І найважливіше, що разом з ним вони почали давати результат.

Саме під його керівництвом Підручний став чемпіоном світу 2019 року, а чоловіки за тривалий час фінішували на подіумі в естафеті.

Очевидно, що Санітра націлюється, щоб допомогти хлопцям поборотися за нагороди на Олімпіаді. Тому він справедливо прагне сконцентруватися на одній команді. Та чи не постраждає від цього жіноча збірна?

Бринзак поспішив запевнити, що жіноча збірна не отримає нового тренера. Керувати командою буде хтось з тренерської структури команди, хто знайомий з дівчатами. Своє рішення Бринзак пояснив тим, що в сезон Олімпіади надто ризиковано вводити в збірну нові обличчя.