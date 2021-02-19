Главный тренер сборной Украины по биатлону рассказал о судьбе Виты Семеренко, которая неожиданно заменила Екатерину Бех на Кубке IBU. Будущее олимпийской чемпионки в Сочи будет решаться после чемпионата мира в Поклюке.

60-летний словацкий специалист Юрай Санитра признался, вернется ли Вита Семеренко в главную команду после поездки на Кубок IBU.

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Будущее Семеренко

Вита Семеренко приняла участие в главном старте биатлонного сезона только в индивидуальной гонке, в которой заняла аж 41 место. Одна из сестер в этом сезоне еще не получила ни одного очка в зачет Кубка мира.

Мы поняли, что она уже не будет стартовать на чемпионате мира. Потребовалось помощница на эстафете на Кубке IBU, поскольку Катя Бех поехала домой. Мы решили, что лучше будет ей ехать в Осрбли, пробежать старты и потом посмотрим на результаты. Есть вероятность, что она вернется к нам в Нове-Место,

– заявил тренер.

Наставник успокоил поклонников биатлона относительно будущей карьеры Виты Семеренко. Тренерский штаб и биатлонистка не будут спешить с решением. Сейчас главный акцент идет на завершение чемпионата мира-2021 в словенской Поклюке: "Думаю, что не будем принимать решение о возможном завершении карьеры сейчас. Чемпионат мира занимает много места в голове. Надо много времени инвестировать, чтобы и здесь выполнять эту работу. А эти вопросы будем решать после чемпионата мира".

Что произошло с Екатериной Бех? У 22-летней спортсменки возникли проблемы со спиной. Биатлонистка уже вернулась в Киев, где пройдет детальное медицинское обследование. Заменить ее поехала Вита Семеренко.

Семеренко уже успела принять участие в женской эстафете в Словакии. Сборная Украины заняла 6 место. Опытная биатлонистка показала неплохую стрельбу – один промах, но из-за низкой скорости на трассе отставание от шведки Элизабет Хогберг составило аж 39 секунд.