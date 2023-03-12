Вереск – Ворскла 2:2

Голы: Гайдучик, 60 – Портной, 48, Сефери, 25, 85 (п)

На футбольном поле сошлись команды турнирной таблицы. Первыми счет в матче открыли гости из Полтавы. Портной ворвался в штрафную Вереса, уже в падении отдал на Сефере, тот ударом поразил нижний дальний угол ворот Когута, пишет 24 канал.

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Однако футболисты ровенского клуба апеллировали к арбитру, будто мяч вышел за пределы поля вместе с Кравцем. Но судья засчитал взятие ворот – 0:1.

Сомнительный первый гол Сефери: смотрите видео

В первом тайме хозяевам так и не удалось сократить отставание.

На старте второго тайма футболисты Ворсклы сделали подарок для соперника в виде автогола. Вереск заработал право на штрафную. Стандарт принялся выполнять Клец. Мяч после передачи от Дмитрия в свои ворота срезал защитник Кравец. Счет стал равным 1:1.

Видео автогола Кравца

12 минут счет в матче держался 1:1. На 60-й минуте атака полтавского клуба закончилась голевой контратакой Вереса. Пасич отдал на бегущего параллельно Гайдучика, тот сыграл на опережение и переиграл Исенко - 2:1.

Видео гола Гайдучика

Но удержать победный счет команде Вирта не удалось. Клец сбил в собственной штрафной Челядина. Главный арбитр встречи указал на 11 метров. Пенальти принялся выполнять Сефери и не промахнулся - 2:2. Футболист Ворсклы оформил дубль.

Вереск и Ворскла расписали боевую мировую 2:2 в Ровно.