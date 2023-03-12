СК Днепр-1 – Динамо 0:1
Гол: Буяльский, 41
СК Днепр-1 и киевское Динамо провели центральную встречу в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги, из которой победителями выйти удалось "бело-синим". Динамо снова вмешалось в борьбу за медали чемпионата Украины, а Днепр-1 больше не лидер УПЛ, пишет 24 канал.
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Не чемпионский матч
Первый тайм коллективы провели вообще не насыщенный опасными моментами. Однако "спортклубовцы" выглядели более активными и агрессивными, чем киевляне, поэтому на мяче они находились больше. У днепрян было даже два опасных момента, которые могли обеспечить лидеру УПЛ комфортное преимущество.
Сначала Александру Пихаленко не удалось расстрелять голкипера Динамо с убийственной позиции, поскольку полузащитник Днепра-1 банально не попал на мяч. Впоследствии Руслан Бабенко влез в штрафную киевлян, однако задержался с ударом и его "закризли" защитники Динамо.
Остаток первого тайма команды вроде бы не желали сами создавать остроту у ворот соперника, а ждали "привоза" от опопента. Так столичный коллектив и нашел свой голевой момент. Динамо реализовало свою первую возможность в матче после ошибки защитника Днепра-й Хайнера. Виталий Буяльский быстро сориентировался в штрафной соперника и отправил "кожяного" а правый угол ворот, 1:0.
Второй тайм "спортклубовцы" снова начали гораздо активнее, однако днепрянам было сложно найти момент, поскольку Динамо решило работать без мяча. Днепр-1 контролировал мяч, но безрезультатно – киевляне сели в защиту и безупречно с этим справлялись, изредка выбегая в атаки.
К тому же матч был насыщен на фолы. Арбитр в конце встречи принял странное решение, поскольку вместо красной карточки дал только желтую Бланко, нагло сфолившую на Буяльском в не игровом моменте.
Итак, столичный коллектив выиграл центральный матч тура за счет ошибки самоуверенного легионера Днепра-1. Таким образом, "бело-синие" наступают на пяти Заре, которая занимает третье место УПЛ, а "спортклубовцам" теперь придется догонять Шахтер, если они хотят стать чемпионами Украины.
Видеообзор матча СК Днепр-1 – Динамо: