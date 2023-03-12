СК Днепр-1 – Динамо 0:1

Гол: Буяльский, 41

СК Днепр-1 и киевское Динамо провели центральную встречу в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги, из которой победителями выйти удалось "бело-синим". Динамо снова вмешалось в борьбу за медали чемпионата Украины, а Днепр-1 больше не лидер УПЛ, пишет 24 канал.

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Не чемпионский матч

Первый тайм коллективы провели вообще не насыщенный опасными моментами. Однако "спортклубовцы" выглядели более активными и агрессивными, чем киевляне, поэтому на мяче они находились больше. У днепрян было даже два опасных момента, которые могли обеспечить лидеру УПЛ комфортное преимущество.

Сначала Александру Пихаленко не удалось расстрелять голкипера Динамо с убийственной позиции, поскольку полузащитник Днепра-1 банально не попал на мяч. Впоследствии Руслан Бабенко влез в штрафную киевлян, однако задержался с ударом и его "закризли" защитники Динамо.

Остаток первого тайма команды вроде бы не желали сами создавать остроту у ворот соперника, а ждали "привоза" от опопента. Так столичный коллектив и нашел свой голевой момент. Динамо реализовало свою первую возможность в матче после ошибки защитника Днепра-й Хайнера. Виталий Буяльский быстро сориентировался в штрафной соперника и отправил "кожяного" а правый угол ворот, 1:0.

Второй тайм "спортклубовцы" снова начали гораздо активнее, однако днепрянам было сложно найти момент, поскольку Динамо решило работать без мяча. Днепр-1 контролировал мяч, но безрезультатно – киевляне сели в защиту и безупречно с этим справлялись, изредка выбегая в атаки.

К тому же матч был насыщен на фолы. Арбитр в конце встречи принял странное решение, поскольку вместо красной карточки дал только желтую Бланко, нагло сфолившую на Буяльском в не игровом моменте.

Кстати, и сам Виталий Буяльский всё же получил красную карточку уже после финального свистка. Полузащитник Динамо эмоционально праздновал победу своей команды.

Итак, столичный коллектив выиграл центральный матч тура за счет ошибки самоуверенного легионера Днепра-1. Таким образом, "бело-синие" наступают на пяти Заре, которая занимает третье место УПЛ, а "спортклубовцам" теперь придется догонять Шахтер, если они хотят стать чемпионами Украины.

Видеообзор матча СК Днепр-1 – Динамо: