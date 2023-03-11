Заря – Львов 3:1

Голы: Русин, 34, Имереков, 54, Булеца, 70 – Бугай, 87

Львовская команда значительно обновила свой состав в межсезонье. Впрочем, именно несыгранность большого количества новых футболистов повлияла на конечный результат.

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Бомбардиры Зари на высоте

Матч проходил при сильном тумане, однако номинальным хозяевам поля это не мешало. Подопечные Патрика ван Леувена сумели открыть счет в конце первого тайма. Быструю контратаку Зари завершил Назарий Русин, буквально расстрелявший ворота Рыбки после паса Герреро.

Свое преимущество луганчане удвоили на 54-й минуте матча. Защитник Зари Имереков откликнулся на подачу Бутка и головой пробил мимо голкипера Львова.

Но на этом голевой пыл луганской команды не завершился. На 70-й минуте матча Булеца эффектно замкнул прострельную передачу Герреро.

Львов сумел ответить только голом престижа в конце поединка. Владислав Бугай, заменивший во втором тайме Эсеолу удачно воспользовался подачей Богунова с углового.

Команда ван Леувена закрепилась на третьей строчке таблицы, набрав 34 очка. Львов продолжает находиться на дне "турнирки", но теперь разрыв от Миная, который идет 15-м, составляет три пункта.

Видеообзор матча Заря – Львов