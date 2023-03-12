После возобновления сезона полтавская Ворскла пока не может выиграть у УПЛ. В прошлом туре подопечные Скрипника вели в два мяча в Заре, но умудрились проиграть 2:3.

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Этого тура полтавчане едва не проиграли на выезде Вересу, пишет 24 канал. "Зелено-белые" проигрывали ровенцам 1:2, но реализованный пенальти от Сефери в конце позволил сравнять счет.

Впрочем, Ворскла все равно была близка к поражению. На 90+3 минуте Верес получил право на пенальти, но удар Клеца парировал Исенко. Впрочем, сразу же после этого хозяева получили право на еще один одиннадцатиметровый.

Дело в том, что Чеснаков сбил Шестакова, готового добить мяч в сетку после сейва Исенка. Теперь к отметке подошел Вовченко, но Павел снова показал свой мастер-класс. Кипер Ворсклы в течение двух минут дважды отразил пенальти и спас ничью для полтавчан.

Видео двух сэйвов Исенко:

Этот результат оставляет "зелено-белых" на девятой строчке, в восьми баллах от еврокубковой зоны. Верес приблизился к борьбе за выживание – 11 место и два очка расстояния от зоны переходных матчей.

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В следующем туре Ворскла сыграет против Металлиста 1925 года, тогда как Верес примет одного из лидеров УПЛ Днепр-1. Оба поединка пройдут 18 марта.

Интересно знать. Павел Исенко родился в Полтаве и является воспитанником Ворсклы. Дебютировал за команду в полуфинале Кубка Украины 2019-2020 против Мариуполя и сразу громко о себе заявил. В серии пенальти кипер отразил три из пяти ударов азовцев и помог своей команде выйти в финал. После этого он сыграл всего 4 матча в УПЛ, но с уходом Дмитрия Потрошителя в Шахтер стал основным кипером Ворсклы.