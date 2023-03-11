Минай – Александрия 1:1

Голы: Витенчук, 2 – Третьяков, 84.

Минай и Александрия провели встречу в рамках 17 тура Украинской Премьер-лиги, в которой победителя командам выявить не удалось. "Желто-черные" третий раз подряд сыграли расписали мировую со своим соперником. 24 канал.

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Компромиссный футбол подопечных Ротаня

Команды долго ждать забитого гола не заставляли. Уже на второй минуте матча голкипер Александрии Никита Шевченко "запихал" пас Сергея. Рыбалке, на котором висело сразу три игрока Миная. Футболисты "лис" уверенно "загрызли" своего оппонента и создали себе голевой момент, который Вадим Виттенчук без лишних проблем реализовал, 1:0.

Александрия пыталась создавать некую опасность, однако у "желто-черных" вообще ничего не получалось. Минай же в свою очередь отдал инициативу своему оппоненту и решил работать без мяча. "Лиса" иногда выбегали в контратаки, создавая остроту у ворот Александрии, однако опять же безрезультатно.

Руслан Ротань решил, что нужно что-то менять, и уже на второй тайм на поле не появились ведущие игроки "желто-черных" Сергей Рыбалко и Владислав Калитвинцем. Александрия полностью начала контролировать мяч во втором тайме, не позволяя Минаю даже выбегать изредка в атаки. Но никакой пользы такая тактика Александрии к занавесу встречи не приносила.

Однако лишь на 84-й минуте встречи "желто-черным" удалось найти свой момент и вырвать ничью с аутсайдером УПЛ. Гол пришел после подачи мяча в штрафную Миная. На верховую передачу отозвался Максим Третьяков, который в ногой прикосновение перевел "сферу" в сетку ворот "лис", 1:1.

Таким образом, прохожую не удалось вылезти из зоны вылета. Закарпатский коллектив занял 14-е место турнирной таблицы (15-е в активе). Александрия же осталась на 5 месте УПЛ (27 очков в активе), которое дарит путевку на следующий сезон в еврокубки. "Желто-черные" наступают на пяти киевских Динамо.

Видеообзор матча Минай – Александрия: