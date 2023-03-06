Теперь в Украине два лидера: итоги 16-го тура УПЛ – турнирная таблица чемпионата Украины

Украинские клубы провели свои первые поединки второго круга чемпионата. Теперь в Украинской Премьер-лиге появилась еще одна команда, занимающая лидирующую позицию соревнований.

В рамках 16-го тура УПЛ было сыграно 8 поединков, в которых 7 раз арбитры зафиксировали победу одной из сторон и однажды команды сильнее не обнаружили. По итогам сыгранного раунда команды смогли суммарно забить 27 голов, в среднем – 3,37 за встречу. 24 канал.

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Упорная борьба за клочок турнирной таблицы

Прогресс

Таким образом, на вершине Украинской Премьер-лиги оказались теперь два коллектива, а именно Днепр-1 и донецкий Шахтер, имеющих одинаковое количество очков - по 36. "Кроты" попали на топ чемпионата благодаря своему невероятному триумфу - победой над Металлистом 1925 года со счетом 7:0.

А вот подопечные Кучера свой прогресс приостановили благодаря ничьи с Александрией (после этого матча Днепр-1 разразил судейский скандал ). Однако "спортклубовцы" все же находятся на первой строчке, поскольку днепряне одолели "горняков" в первом круге.

Регресс

Что касается утраченных позиций, то хотелось бы выделить два коллектива – киевское Динамо и харьковский Металлист. Столичный клуб через сенсационное поражение от Ингульца (клуб из Петрово впервые в своей истории одолел киевлян) взлетел с медального зачета чемпионата Украины, уступив свое место луганской Заре, которая в волевом стиле одолела полтавскую Ворсклу, забив два гола в компенсированное время

Харьковский же коллектив проиграл свой матч львовскому Движению, который благодаря этой победе сбежал из зоны вылета, а вот харьковчане потеряли свои позиции в середине таблицы, провалившись в "красную зону".

Без особых изменений

Относительно команд, у которых дела в чемпионате кардинально не изменились. Криворожский Кривбасс включился в борьбу за еврокубки, одолев кузнечный Колос, однако подопечным Вернидуба еще стоит изрядно попотеть, чтобы получить шанс феерить в Европе.

Ровенский Верес продолжил свою проигрышную серию до пяти матчей, уступив одесскому Черноморцу, который питает надежду вылезти из зоны вылета. Кстати нападающий "моряков" Александр Гладкий забил в поединке с Вересом свой 99-й гол в УПЛ и теперь имеет все шансы попасть в топ-5 бомбардиров в истории чемпионата Украины.

Также в 16-м туре УПЛ зрители имели возможность наблюдать за битвой аутсайдеров между Львовом и Минаем, в которой победителем удалось выйти "львам", в стартовом составе которых появилось сразу 10 новичков. Но, несмотря на свой триумф над командой по закарпатью, "горожане" все равно остались на дне УПЛ.

Турнирная таблица УПЛ после 16-го тура / инстаграмм УПЛ