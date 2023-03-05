Днепровский коллектив требует объяснений от арбитров матча, не заметивших наглое нарушение правил со стороны соперника "спортклубовцев". Скандальный эпизод может повлиять на чемпионские позиции Днепра-1.

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Некачественная работа арбитров

Инцидент произошел во встрече в рамках 16-го тура УПЛ между СК Днепр-1 и Александрией, закончившейся ничейным счетом 2:2. "Спортклубовцы" потеряли свое преимущество на последних минутах, а следовательно и важные очки. Теперь в случае победы Шахтера в своем поединке против Металлиста 1925 года в УПЛ будет два лидера чемпионата с одинаковым количеством очков.

Однако для Днепра-1 могло все сложиться совсем иначе. Арбитры, судившие матч днепрян, не заметили наглый сейв с помощью рук полевого игрока Александрии на 1-й минуте матча. "Спортклубовцы" возмущены работой арбитров поединка и готовы раздуть скандал.

Один из самых острых эпизодов матча Александрия – СК Днепр-1 имеет все шансы обрести славу и самый скандальный. На 55-й секунде Эдуард Сарапий нанес мощный удар с близкого расстояния, но попал в защитника Как можем увидеть, игрок Александрии под № 30 совершил сейв, которому позавидуют многие вратари – в головокружительном прыжке он отбил мяч рукой. Наверное, бригада арбитров настолько была поражена голкиперскими умениями забывшего полевого игрока: в футболе руками разрешено играть только вратарям. А ценой такого нарушения правил должны быть пенальти и красная карточка уже на 1-й минуте игры,

– говорится в заявлении СК Днепр-1.

Сейв полевого игрока / официальный сайт СК Днепр-1

Видео скандального эпизода (момент Сарапия на 00:22):