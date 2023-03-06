Львов – Минай 1:0

Гол: Ременяк, 77

Вероятное поражение в матче непосредственных конкурентов за сохранение места в Премьер-лиге значительно усложняло турнирные перспективы команд. Поэтому битва аутсайдеров УПЛ была за шесть очков, пишет 24 канал.

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Тренерское чутье Дулуба

Хозяевам поля, которые зимой подписали 14 новичков, заметно не хватало сыгранности. Подопечные Шарана неплохо комбинировали и то и дело создавали моменты у ворот Рыбки.

В конце второго тайма хавбек гостей Твердохлеб упустил отличный шанс отрыть счет в матче после паса Рогозинского. Но сразу же состоялся результативный ответ Львова. Подопечные Дулуба провели стремительную контратаку, на острие которой оказался вышедший на замену во втором тайме Артур Ременяк. Реактивный хавбек в два касания завершил комбинацию партнеров. Кстати, Артуру хватило 13 минут, чтобы отличиться голом.

Видео гола Ременяка

Несмотря на все усилия, закарпатская команда так и не смогла отквитать хотя бы один мяч. Игра завершилась минимальной победой Львова со счетом 1:0.

Команда Дулуба осталась на последнем месте таблицы чемпионата, но сократила отставание от Миная и Черноморца до двух очков. Борьба за выживание в элитном дивизионе заметно обострилась.

Видеообзор матча Львов – Минай