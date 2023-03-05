Ворскла – Заря 2:3

Голы: Сефери, 5, 16, пен – Бражко, 57, 90+4, пен, Русин, 90+1.

Обе команды ведут отчаянную борьбу за место в еврокубках. А луганская команда реально претендует на один из комплектов наград. Так что поражение в отчетном матче не устраивало ни одну из команд, пишет 24 канал.

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Огненный дебют Ворсклы

Начало матча стало холодным душем для подопечных Патрика ван Леувена. Уже на 5-й минуте встречи хозяева поля открыли счет в матче. Таулян Сефери "продавил" защиту Зари и пробил низом мимо Александра Сапутина.

Но на этом неприятности луганчан не закончились. Ценой нарушения првил Сапутин остановил выпад Степанюка. Приговор судьи четко выполнил Сефери, поймав вратаря на противоходе. К слову, этот гол стал шестым в чемпионате для македонского форварда.

Подопечные ван Леувана сумели организовать ответный гол в начале второго тайма. Арендованный у Динамо хавбек Бражко воспользовался выходом один на один с Исенко.

Роковое удаление

За 20 минут до завершения матча бразильский защитник Ворсклы Рамирес получил красную карточку от арбитра.

Луганцы воспользовались численным преимуществом в компенсированное время. Сначала Русин сравнял счет. А на 4-й добавленной минуте Бражко реализовал пенальти за игру рукой игрока Ворсклы.

В итоге подопечные ван Леувена одержали волевую победу 3:2. Это позволило Заре обойти в турнирной таблице Динамо и занять третье место. Ворскла осталась на девятом месте.

Видеообзор матча Ворскла – Заря