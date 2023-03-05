Металлист – Рух 1:2

Голы: Панасенко, 49 – Климчук, 17, Карабин, 76.

Команды нижней части чемпионата Металлист и Рух провели встречу в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги, которая закончилась со счетом 1:2. Львовский коллектив выглядел на поле более слаженным, что и стало главным ключиком к их победе. 24 канал.

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Львовский коллектив демонстрировал в первом тайме большее желание победить. Рух чаще атаковал, искал разные варианты штурма ворот Металлиста и вообще доминировало над харьковским клубом. Такие действия "желто-черных" логически вылились в результат.

Уже на 17-й минуте встречи Рух реализовал свое преимущество над Металлистом. Юрий Климчук получил мяч в штрафной соперника после прекрасного навеса Марьяна Мисика. Вынужденный нападающий львовского коллектива обработал "кожаного" и мощным ударом отправил его в сетку ворот соперника, 0:1.

Однако во втором тайме все коренным образом изменилось. Команда, которая в первом тайме в игровом плане значительно уступала своему сопернику, решила радикально что-либо менять. Металлист выставил более атакующий состав на второй тайм, что и принесло свои плоды.

На 48-й минуте встречи защитники харьковского коллектива выбили мяч на чужую половину поля можно сказать на фарт, однако нападающим харьковчан хватило этого, чтобы забить гол. Результативным действием отметился Сергей Панасенко, пробивший из границ штрафной площади Руха. Ко всему счастью голкипера львовского коллектива мяч еще и отрикошетил от собственного защитника так, что Панькив среагировать не мог, 1:1.

Однако "желто-черные" продолжали искать свои моменты у ворот Металлиста и львовскому коллективу в одном моменте это удалось на 76-й минуте. После подачи в штрафную харьковчан мяч в пределах поля удалось сохранить Соломону, который и вывел Ярослава Карабина на ударную позицию. Нападающий Руха в свою очередь уверенно реализовал свой момент и вывел львовян вперед, 1:2.

Во второй половине встречи уже обе команды проповедовали атакующий стиль футбола. Коллективы подарили фанатам ряд голевых моментов, однако отличиться забить мячами клубам больше не удалось. Итак, команды поменялись своими позициями в УПЛ, поскольку Рух вылезл из зоны вылета и поднялось на 10-ю строчку (17 очков), а Металлист теперь находится в "красной зоне", занимая 13-е место чемпионата (16 очков).

Видеообзор матча Металлист – Рух: