Динамо – Ингулец 0:2

Голы: Казак, 12, Одарюк, 43.

Чемпионат Украины вернулся после зимней паузы. В первом официальном поединке этого года киевское Динамо принимало одного из аутсайдеров УПЛ Ингулец, пишет 24 канал.

Мирча Луческу с первых минут выпустил молодого защитника Дячука, которого рассматривают взамен Забарному. На месте же проданного Цыганкова вышел Волошин, а позицию вратаря тренер доверил Нещерету.

Ударный первый тайм Ингульца

Впрочем, Динамо полностью провалило первый поединок второго круга. Уже на 11 минуте Ситало продавил Дячука в верховой борьбе, нашел набегающего Казака и тот мощным ударом прошил вратаря киевлян.

Хозяева попытались прижать соперника в первом тайме, но получили роковую контратаку. Перед перерывом Ингулец выбежал в контратаку, Коробенко запустил Клименко по флангу и тот прострелил в центр штрафной. Первым на мяче оказался Одарюк, доставивший снаряд в сетку.

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Беззубая атака Динамо

На второй тайм Луческу выпустил Гармаша, Лонвейка и Бенито, но защита Ингульца почти не давала сопернику шансов на опасные моменты. Динамо нанесло лишь один удар в творение за вторую половину и ничего не смогло сделать, чтобы хотя бы сократить счет.

Таким образом, киевляне в четвертый раз проигрывают в этом сезоне и остаются третьими, давая Шахтеру и Днепру-1 возможность оторваться еще больше. Более того, в воскресенье "бело-синих может обойти Заря, если переигрывает Ворсклу.

В свою очередь победа позволила Ингульцу покинуть зону переходных матчей и подняться на 11 место. Впрочем, от зоны вылета всего два очка. В следующем туре подопечные Ковальца будут играть против Металлиста, тогда как Динамо ожидает битва с лидером чемпионата Днепром-1.

Видеообзор матча Динамо – Ингулец: