Кривбасс – Колос 1:0

Гол: Вернидуб, 61

Кривбасс и Колос перед этим матчем соседствовали в турнирной таблице. Команда из Ковалевки опережала соперника на два очка и была на шестой позиции.

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В первом тайме шла равная борьба на поле. Колос опередил соперника по количеству ударов по воротам (хотя ни одного – в створ ворот). А уже во втором тайме инициатива была полностью на стороне хозяев поля. Но забить им удалось только однажды. После подачи с углового мяч головой в ворота отправил защитник Виталий Вернидуб. Для него это первый гол в составе Кривбасса, который тренирует его отец Юрий Вернидуб.

Кривбасс начинает 2023 год с победы в официальном матче. Кроме того, команда одержала третью победу подряд в чемпионате Украины. И сумела обойти Колос и подняться на шестое место в турнирной таблице. Отставание от Александрии составляет четыре очка, и у соперника есть еще два матча в запасе.

Видеообзор матча Кривбасс – Колос