Италия проигнорировала бойкот россиян: фехтовальщики из страны-агрессорки будут соревноваться на ЧМ-2023
Источник:ANSA
Ряд европейских стран отказались от соревнований, где будут участвовать атлеты из России и Беларуси. Однако в Италии решили прислушаться к рекомендациям МОК.
22 июля в Милане начнется чемпионат мира по фехтованию. К сожалению, в турнире возьмут участь российские и белорусские спортсмены.
По теме Пожалуй, возвращение российских фехтовальщиков в соревнования является приоритетом для FIE, – Ольга Харлан
Просеяли через сито, но допустили к ЧМ
В марте этого года Международная федерация фехтования (FIE) прислушалась к рекомендациям МОК и допустила представителей государств-агрессоров к турнирам в нейтральном статусе. Следовать указаниям Комитета решила Италия, позволившая россиянам и белорусам принять участие в чемпионате мира.
Однако не все фехтовальщики из стран-террористок будут иметь возможность соревноваться в Милане. Только 11 из 39 зарегистрированных спортсменов получили разрешение на участие в ЧМ-2023.
Президент итальянского НОК Джованни Малаго прокомментировал допуск россиян и белорусов.
Применяемые к ним ограничения и обязательства были настолько придирчивы к россиянам и белорусам, что из 39 спортсменов, подающих заявки на чемпионат, только 11 смогут соревноваться. Ко всему, эти фехтовальщики не находятся во главе рейтингов,
– заявил функционер.
Россиянам не все рады
- Напомним, что Украина объявила бойкот соревнованием, в которых примут участие россияне и белорусы. Пока неизвестно, примет ли участие в ЧМ-2023 по фехтованию украинские спортсмены.
- Отметим, что ряд европейских стран отменили этапы Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов.
- В частности, этапы КС отменили: Польша, Франция, Финляндия, Германия и Дания.
- Кроме того, 300 фехтовальщиков призвали FIE пересмотреть решение о возвращении россиян и белорусов