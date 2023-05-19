Международная федерация фехтования решила разделить олимпийскую квалификацию Европейских игр на два разных этапа. Такое решение не понравилось украинской фехтовальщице.

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Украинка требует равновесия

Ольга Харлан рассказала, что командные соревнования будут частью олимпийской квалификации, в то время как индивидуальные соревнования будут перенесены в другую страну, другое событие, другое время (в октябре). Фехтовальщица отмечали, что такое решение никогда раньше не принималось, поэтому сейчас – абсолютное неуважение к спортсменам.

Харлан добавила, если FIE заморозит всю континентальную конкуренцию, ни у одного спортсмена нет шанса получить или потерять очки до чемпионата мира. Это огромное преимущество для тех, кто может выйти из топ-16 и огромный недостаток для тех, кого можно заменить, чтобы это сделать. Нет смысла говорить о том, насколько несправедливо было бы, если только у европейских спортсменов нет шанса взять очки перед чемпионатом мира.

FIE сделало это. Вероятно, возвращение российских и белорусских фехтовальщиков к соревнованиям не только возможно, но и является приоритетом. Я занимаюсь фехтованием 23 года, это моя пятая олимпийская квалификация. Ни разу не изменяли критерии квалификации по какой-либо причине только для одной страны. Итак, вот что произойдет. Если вы думаете, что это вас не касается, будьте осторожны. Комитет FIE решил разделить Европейские игры на два разных соревнования,

– сказала Харлан.

Также украинская фехтовальщица в очередной раз указала на несправедливость. Харлан отметила, что если изменить расписание одного соревнования, будет изменена вся программа, не честная в отношении спортсменов, тренеров, физической подготовки. Фехтовальщица отметила важность каникул и отдыха, которые также будут меняться, что, по мнению Харлан, является приоритетом для одних и невнимательностью к остальным.