6 сентября Украина встретится с неуступчивой Испанией в рамках Лиги наций. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Испания – Украина: прогноз

В первом туре Лиги наций обе команды праздновали победу, информирует 24 канал. Украинцы в сложном матче сумели преодолеть Швейцарию – 2:1. Счет в матче открыл Андрей Ярмоленко, который лучше сыграл во вратарской площадке и элегантно забил мяч пяткой. Далее гости во встрече смогли сравнять счет. Но победа в матче была таки за командой Шевченко. Безумный удар удался защитнику "МанСити" Александру Зинченко. Украина победила соперника и еще раз подтвердила, что Львов является удачливым городом для главной команды страны.

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Испанцы же на последних минутах вырвали ничью у Германии. Хозяева поля вышли вперед на 52-й минуте. Тимо Вернер получил прекрасную передачу на границе штрафной площадки, убрал защитника, вышел на ударную позицию и пробил в нижний левый угол – Де Хеа не успел среагировать. Сравняли счет испанцы уже на пятой добавленной минуте усилиями Хосе Луиса Гайя.

Статистика между командами

Сборная Украины во всех 5 поединках против испанцев не знали вкуса побед. В 2003 году украинские футболисты сыграли вничью 2:2, после чего была затяжная серия из четырех поражений подряд. Громким было поражение на чемпионате мира 2006 года – 0:4.

Последняя встреча между командами была на Евро-2016, когда Испания дважды победила украинцев с одинаковым счетом 0:1.

Матч второго тура Лиги наций Испания – Украина состоится 6 сентября в 21:45

Испания – Украина: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры единогласно отдают победу испанцам. Их победу оценили коэффициентом 1,50, а успех Украины – 7,10. На ничейный счет во встрече стоит коэффициент 4,40.

Эксперты считают, что Испания победит украинскую команду хотя бы в одном тайме – 1,29. Первыми в матче откроют счет хозяева встречи – 1,36, а на то, что команда Андрея Шевченко первой огорчит голкипера соперника – 3,15.

Аналогичные коэффициенты стоят на последний гол в поединке. "Тотал матча 2-3 гола" – 2,04.

По мнению экспертов, испанцы будут отмечены в воротах украинцев в первой 45-минутке – 1,69, а вот в результативный удар в исполнении украинской команды не слишком верят – 3,10.

Лучший коэффициент стоит на том, что обе команды не забьют в матче – 1,87.

На победу Испании в один гол стоит коэффициент 3,55, а на такой же показатель, но Украины – 7,30.

"Испанцы будут праздновать успех и тотал больше 2,5" – 2,26. А на аналогичный показатель, но "Тотал меньше 2,5" – 3,75.