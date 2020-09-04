Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко принес команде победу в матче Лиги наций против Швейцарии. Футболисту удался невероятный удар, поразивший швейцарского голкипера Яна Зоммера.

На 68-й минуте Зинченко записал свою фамилию на табло. Ярмоленко отдал пас на Михайличенко, а защитник – на Александра Зинченко. Он решил пробить в касание, закинув мяч за спину вратарю в дальний угол. Полузащитнику удалось вывести сборную Украины вперед – 2:1, пишет 24 канал.

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Победный гол

Этот гол защитника "Манчестер Сити" стал победным в этом поединке. На послематчевой пресс-конференции голкипер швейцарцев отметил результативный удар Зинченко.

По его словам, его команда продемонстрировала хорошую игру, но не сумела реализовать созданные моменты.

Гол Зинченко? Если он действительно задумал такой удар, то это ему удалось блестяще. Классный гол,

– заявил голкипер.

Зоммер взял всю вину за первый пропущенный результативный удар на себя. Он считает, что гол, это его ошибка. По его мнению, именно после этого удара команде стало играть сложнее.

Добавим, что Украина победила Швейцарию 2:1. Счет матча открыл Андрей Ярмоленко, но еще до перерыва результативный удар в свой актив записал Сеферович.

Гол Александра Зинченко в матче против Швейцарии