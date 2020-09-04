В пятницу, 4 сентября, состоится 8 матчей нового сезона Лиги наций. Результаты поединков – смотрите на Спорт24.

Литва – Казахстан 0:2

Голы: Зайнутдинов, 3, Куат, 86

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Уже на первых минутах встречи гости открыли счет. Точным ударом отметился Зайнутдинов. Однако еще до перерыва автору гола пришлось покинуть поле из-за травмы.

Хозяева взяли мяч под контроль и начали предпринимать попытки отыграться. Но многочисленные удары литовцев шли преимущественно мимо ворот. Под конец еще раз отличился Казахстан усилиями Куата и набрал первые три очка в группе.

Италия – Босния и Герцеговина (начало в 21: 45)

Нидерланды – Польша (начало в 21: 45)

Норвегия-Австрия (начало в 21: 45)

Румыния – Северная Ирландия (начало в 21: 45)

Словакия – Чехия (начало в 21: 45)

Шотландия – Израиль (начало в 21: 45)

Беларусь – Албания (начало в 21:45)