Лига наций: результаты матчей 4 сентября
В пятницу, 4 сентября, состоится 8 матчей нового сезона Лиги наций. Результаты поединков – смотрите на Спорт24.
Литва – Казахстан 0:2
Голы: Зайнутдинов, 3, Куат, 86
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Уже на первых минутах встречи гости открыли счет. Точным ударом отметился Зайнутдинов. Однако еще до перерыва автору гола пришлось покинуть поле из-за травмы.
Хозяева взяли мяч под контроль и начали предпринимать попытки отыграться. Но многочисленные удары литовцев шли преимущественно мимо ворот. Под конец еще раз отличился Казахстан усилиями Куата и набрал первые три очка в группе.
Италия – Босния и Герцеговина (начало в 21: 45)
Нидерланды – Польша (начало в 21: 45)
Норвегия-Австрия (начало в 21: 45)
Румыния – Северная Ирландия (начало в 21: 45)
Словакия – Чехия (начало в 21: 45)
Шотландия – Израиль (начало в 21: 45)
Беларусь – Албания (начало в 21:45)