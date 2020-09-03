Украина – Швейцария: видео голов матча Лиги наций
3 сентября сборная Украины по футболу играет со Швейцарией в матче Лиги наций УЕФА. В первом тайме команды обменялись голами – 1:1.
Украина – Швейцария 1:1
Гол: Ярмоленко, 14 – Сеферович, 41
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Перед матчем
- Наша национальная команда уверенно выступила в дебютном розыгрыше Лиги наций, с первого места своей группы получив путевку в сильнейший дивизион турнира.
- Первым соперником украинцев в когорте лучших сборных Европы станет команда Швейцарии, которая в прошлом году играла в финале четырех Лиги наций. В полуфинале швейцарцы проиграли будущим победителям турнира португальцам (1:3), а в матче за 3 место только в серии пенальти уступили англичанам.
- К сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволяет проводить поединки с болельщиками. Поэтому матч на "Арене Львов" пройдет при пустых трибунах.
Швейцария начала встречу с агрессивного прессинга на нашей половине поля, а украинцы не могли даже пересечь центр поля.
Первый момент в матче удалось создать подопечным Андрея Шевченко. На 10-й минуте Руслан Малиновский приложился фирменным ударом издали – мяч сотряс штангу ворот Яна Зоммера, а вот добивание Ярмоленко просвистело мимо с правой стойкой.
Малиновский попал в перекладину: смотрите видео
А уже через 4 минуты сборная Украины открыла счет на табло – Тимчик ворвался в штрафную, ударил с острого угла и попал в Зоммера, здесь же правый защитник подобрал, передав пас Андрею Ярмоленко, а тот на опыте, пятой, пробил мимо всех – 1:0.
Видео гола Ярмоленко
Швейцария активно использует фланги в построении своих атак. Особенно преуспевает правый фланг, где Мбабу и Эмболо устраивают проверку на прочность дебютанту сборной Украины Михайличенко.
На 23-й минуте классная контратака "сине-желтых" завершилась неудачным ударом Коноплянки с левого угла штрафной.
Коноплянка пробил мимо ворот: смотрите видео
Швейцарцы не отстают и тоже создают моменты. Сеферович пробил с линии штрафной, но под удар бросился Матвиенко, что позволило перевести мяч на угловой. Подача с него не принесла результата – команда Андрея Шевченко отвела угрозу от своих ворот.
На 41-й минуте гости все же сравняли счет. Позиционный провал защиты Украины и Харис Сеферович очень точно пробил из-за пределов штрафной – мяч влетел в левый нижний угол ворот Андрея Пятова. 1:1.