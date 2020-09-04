Испания на последних минутах вырвала ничью в матче с Германией в Лиге наций: видео
В матче первого тура Лиги наций Германия принимала Испанию в немецком Штутгарте. Матч закончился боевой ничьей – 1:1.
Германия – Испания 1:1
Голы: Вернер, 52 – Гайя, 90+6
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Хозяева поля вышли вперед на 52-й минуте. Тимо Вернер получил прекрасную передачу на границе штрафной площадки, убрал защитника, вышел на ударную позицию и пробил в нижний левый угол – де Хеа не успел среагировать.
Сравняли счет испанцы уже на пятой добавленной минуте усилиями Хосе Луиса Гайя.
- В параллельной игре квартета сборная Украины со счетом 2:1 победила Швейцарию. После первого тура именно "сине-желтые" находятся во главе группы.
- В следующем матче Германия 6 сентября встретится со Швейцарией, а Испания в тот же день примет Украину.