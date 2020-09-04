В матче первого тура Лиги наций Германия принимала Испанию в немецком Штутгарте. Матч закончился боевой ничьей – 1:1.

Германия – Испания 1:1

Голы: Вернер, 52 – Гайя, 90+6

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Хозяева поля вышли вперед на 52-й минуте. Тимо Вернер получил прекрасную передачу на границе штрафной площадки, убрал защитника, вышел на ударную позицию и пробил в нижний левый угол – де Хеа не успел среагировать.

Сравняли счет испанцы уже на пятой добавленной минуте усилиями Хосе Луиса Гайя.