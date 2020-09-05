6 вересня України зустрінеться з непоступливою Іспанією у рамках Ліги нації. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Іспанія – Україна: прогноз

У першому турі Ліги націй обидві команди святкували перемогу, інформує 24 канал. Українці у складному матчі таки зуміли здолати Швейцарію – 2:1. Рахунок у матчі відкрив Андрій Ярмоленко, який найкраще зіграв у воротарському майданчику та елегантно забив м'яч п'яткою. Далі гості у зустрічі змогли зрівняти рахунок. Але перемога у матчі була таки за командою Шевченка. Шалений удар вдався захиснику "МанСіті" Олександру Зінченку. Україна перемогла суперника та ще раз підтвердила, що Львів є фартовим містом для головної команди країни.

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Іспанці ж на останніх хвилинах вирвали нічию у Німеччини. Господарі поля вийшли вперед на 52-й хвилині. Тімо Вернер отримав чудову передачу на межі штрафного майданчика, прибрав захисника, вийшов на ударну позицію і пробив у нижній лівий кут – Де Хеа не встиг зреагувати. Зрівняли рахунок іспанці вже на п'ятій доданій хвилині зусиллями Хосе Луїса Гайя.

Статистика між командами

Збірна України у всіх 5 поєдинках проти іспанців не знали смаку перемог. У 2003 році українські футболісти зіграли у нічию 2:2, після чого була затяжна серія із чотирьох поразок поспіль. Найгучнішою була поразка на чемпіонаті світу 2006 року – 0:4.

Остання зустріч між командами була на Євро-2016, коли Іспанія двічі перемогла українців з однаковим рахунком 0:1.

Матч другого туру Ліги націй Іспанія – Україна відбудеться 6 вересня о 21:45

Іспанія – Україна: що прогнозують букмекери

Букмекери одноголосно віддають перемогу іспанцям. Їх звитягу оцінили коефіцієнтом 1,50, а успіх України – 7,10. На нічийний рахунок у зустрічі стоїть коефіцієнт 4,40.

Експерти вважають, що Іспанія переможе українську команду хоча б в одному таймі – 1,29. Першими у матчі відкриють рахунок господарі зустрічі – 1,36, а на те, що команда Андрія Шевченка першою засмутить голкіпера суперника – 3,15.

Аналогічні коефіцієнти стоять на останній гол у поєдинку. "Тотал матчу 2-3 голи" – 2,04.

На думку експертів, іспанці відзначаться у воротах українців у першій 45-хвилинці – 1,69, а от у результативний удар у виконанні української команди не надто вірять – 3,10.

Кращий коефіцієнт стоїть на те, що обидві команди не заб'ють у матчі – 1,87.

На перемогу Іспанії в один гол стоїть коефіцієнт 3,55, а на такий же показник, але України – 7,30.

"Іспанці святкуватимуть успіх і тотал більше 2,5" – 2,26. А на аналогічний показник, але "Тотал менше 2,5" – 3,75.