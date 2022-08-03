Харлан эмоционально высказалась в адрес оккупантов
Украинская титулованная фехтовальщица Ольга Харлан родом из Николаева. Ей очень больно, когда она видит, как оккупанты разрушают ее родной город.
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Под утро 3 августа враг обстрелял Николаев. Вражеские снаряды попали в спальные районы города.
Как оказалось, в этом районе проживают родители Харлана. Об этом она написала в своих соцсетях.
Военный объект? Это был супермаркет, магазин стройматериалов и жилой дом. Они уничтожают город, уничтожают жизнь. Моя мама ходила в этот супермаркет каждый день. Ненавижу,
– написала спортсменка в своем инстаграмме.
Саблистка обратилась к оккупантам / Фото из инстаграмма Харлан
Сторис саблистки / Фото из инстаграмма Харлан
Ранее спортсменка рассказывала, что ее родители отказываются покидать Николаев. Они уверяют, что не могут покинуть дом и работу.
Саблистка забрала к себе в Болонью сестру и племянника.
Спортсменка не молчит о циничных поступках оккупантов. В своем инстаграмме она рассказывает миру о преступлениях русских захватчиков.
Что известно об обстреле Николаева
- Как рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, мощные взрывы прогремели в городе около 05:00.
- Враг атаковал сразу несколько районов города. В одном вспыхнул пожар в результате попадания, а вот в другом оккупанты разрушили супермаркет.