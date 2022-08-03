Харлан эмоционально высказалась в адрес оккупантов

Украинская титулованная фехтовальщица Ольга Харлан родом из Николаева. Ей очень больно, когда она видит, как оккупанты разрушают ее родной город.

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Под утро 3 августа враг обстрелял Николаев. Вражеские снаряды попали в спальные районы города.

Как оказалось, в этом районе проживают родители Харлана. Об этом она написала в своих соцсетях.

Военный объект? Это был супермаркет, магазин стройматериалов и жилой дом. Они уничтожают город, уничтожают жизнь. Моя мама ходила в этот супермаркет каждый день. Ненавижу,

– написала спортсменка в своем инстаграмме.

Саблистка обратилась к оккупантам / Фото из инстаграмма Харлан

Сторис саблистки / Фото из инстаграмма Харлан

Ранее спортсменка рассказывала, что ее родители отказываются покидать Николаев. Они уверяют, что не могут покинуть дом и работу.

Саблистка забрала к себе в Болонью сестру и племянника.

Спортсменка не молчит о циничных поступках оккупантов. В своем инстаграмме она рассказывает миру о преступлениях русских захватчиков.

Что известно об обстреле Николаева