Харлан: Для воинов, защищающих нас на фронте

Женская сборная Украины в командной сабле была составлена ​​из Ольги Харлан, Елены Ворониной, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой. Украинки завоевали четвертую награду на чемпионате Европы в Анталии.

До теми Українські шаблістки на чолі з Харлан завоювали "бронзу" чемпіонату Європи у Туреччині

Лидер женской команды Харлан посвятила свою победу родной стране. Спортсменка отметила, что ее родители находятся в Украине.

В своем инстаграмме она написала трогательный пост, где поблагодарила украинских военных.

Эта медаль для нее… для Украины! Для воинов, которые защищают нас на фронте, и каким образом еще находят время посмотреть наши соревнования и передавать нам поздравления? Для наших родителей, которые сейчас находятся дома и каждый день слышат взрывы скрываясь в бомбоубежищах. Мы надеемся, что эта медаль подарила вам улыбку, подняло настроение хотя бы на небольшое время. Все мысли всегда с вами, а вы с нами. Спасибо всем кто не сомневался и верил!

– написала Харлан.

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