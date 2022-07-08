Харлан: Николаев просто уничтожают

Саблистка забрала к себе в Болонью сестру и племянника, однако мать и папа титулованной спортсменки приняли решение не уезжать за границу. Сама же Харлан не планирует в ближайшее время возвращаться в Украину, поскольку боевые действия продолжаются.

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Родители не уезжают, потому что не могут покинуть дом, работу. У них есть строительный магазин. После того, как эта сволочь обстреливает Николаев, от взрывов вылетают все окна и двери, нужно заниматься их восстановлением, чем их забивать. Мои родители таким образом помогают тем, кто в этом нуждается, предоставляют материалы,

– отметила Ольга.

По словам спортсменки, ее родители помогают местным с водой.

"Также, когда в Николаеве не было воды, мой отец раздавал ее, потому что у нас есть скважина. Я молю их оттуда уехать, а они не хотят. Еще у меня бабушка, которая не ходит, и ей будет тяжело. Надежда только на то , что вся эта сволочь сдохнет. К этой ситуации нужно адаптироваться. Мы пытаемся это сделать уже четыре месяца", – рассказала Харлан.

Спортсменке тяжело умерить свои эмоции, зная, что ее родители остаются в Николаеве.

"Буквально за день до личных стартов на чемпионате Европы обстреливали Николаев, прилетали ракеты. Я разговаривала с родителями и плакала, потому что не могу этого выдержать. Я смотрю, что мои родители находятся там и живут там. Николаев просто уничтожают", – добавила фехтовальщица.

Возвращение Харлан