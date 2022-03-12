Родной город Харлан под обстрелами

Одна из лучших фехтовальщиц мира снова поделилась со своими подписчиками в инстаграмме фотографий и видео обстрелов родного города. Ольга Харлан сама родом из Николаева, ставшего одним из эпицентров войны в Украине, которую развязала Россия.

К теме Пойдут вместе, как российский корабль нах*й – реакция Харлан на встречу Лукашенко и Путина

Харлан обратилась к россиянам, которые горюют по инстаграмме, который перестанет работать в стране-агрессоре. Ольга в старости отметила о спокойном сне у россиян, когда украинцы вынуждены по ночам прятаться от бомбежек в подвалах и бомбоубежищах.

Мой родной Николаев сейчас... А вы наверняка наслаждаетесь в последние минуты в инстаграмме и почти спите... Приятных сновидений, бледь,

– написала украинская саблистка.

Ольга с родной сестрой и ее маленьким сыном смогли выбраться из Украины в Италию в бойфренд Харлан. Однако в Николаеве остались другие родные фехтовальщицы.

Отметим, что Харлан является одной из наиболее активных украинских спортсменок, освещающих правду о войне в Украине. Она комментирует встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, слова Сергея Лаврова, показывает реалии военных действий и резко высказывается в сторону россиян.

Не успела Ольга приехать в Италию, как уже давала интервью итальянской печати.