Харлан: Просто двигаюсь вперед к следующим соревнованиям

Ольга Харлан успешно прошла первый круг соревнований, а уже в следующей стадии досадно уступила итальянке Мартине Крищио - 14:15. Примечательно, что чемпионка мира-2017 перед этим противостоянием выбила еще одну украинку Елена Кровацкую.

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Свое выступление на чемпионате мира-2022 в Каире Харлан прокомментировала в своем инстаграмме. Фехтовальщица опубликовала черно-белое фото, которое коротко прокомментировала.

Здесь могла быть некая мотивационная цитата, но здесь будут только "…". Тогда, когда нечего сказать. И это по-настоящему. Просто двигаюсь вперед к следующим соревнованиям,

– написала фехтовальщица.

Харлан только в третий раз не смогла пробиться в 1/8 финала чемпионата мира.

Не только поклонники бросились в комментариях утешать расстроенную Ольгу. Действующие и бывшие спортсмены Жан Беленюк и Ольга Саладуха одними из первых поддержали фехтовальщицу добрым словом. Они призвали Ольгу не опускать руки, а победы будут уже на предстоящих соревнованиях.

К слову. Игорь Рейзлин принес Украину "бронзу" чемпионата мира в египетском Каире. В полуфинале украинец проиграл олимпийскому чемпиону Казуясе Минобе.